Nieudany powrót po przegranych barażach o awans na mistrzostwa świata zanotowali zawodnicy reprezentacji Polski. "Biało-czerwoni" w niedzielnym sparingu z Ukrainą zaprezentowali się zdecydowanie poniżej oczekiwań i finalnie przegrali 0:2.

Decyzje kadrowe Jana Urbana nie zdały egzaminu. Selekcjoner postawił od pierwszej minuty na swoje największe gwiazdy - Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego, Sebastiana Szymańskiego czy Jakuba Kiwiora.

Po kontuzji do gry w reprezentacji powrócił Marcin Bułka. Bramkarz występujący w saudyjskim Neom SC nie zaprezentował jednak pełni swoich umiejętności, co bezlitośnie w rozmowie z "Super Expressem" wypunktował Jan Tomaszewski. Medalista mistrzostw świata z 1974 roku mocno skrytykował jego postawę.

Jan Tomaszewski wypunktował reprezentację Polski. "Katastrofa"

- Po dzisiejszym meczu nie mam zaufania do Marcina Bułki. Absolutnie nie. (...) Przy nieuznanej bramce Bułka, zamiast wybić piłkę do boku, wypluł ją przed siebie i zawodnik ją dobił. Tego nie można zrobić. Przy drugiej bramce, kiedy jest centra po ziemi, bramkarz musi to przeciąć, a ta piłka przeszła dwa metry od bramki i Jarmołenko strzelił do pustej siatki. Nie wolno tego robić - przeanalizował Tomaszewski.

Były bramkarz polskiej kadry nie szczędził cierpkich słów również wobec innych zawodników, generalnie krytykując wybory kadrowe dokonane przez Jana Urbana. - Przykro mi to mówić, ale taka jest prawda. Od meczu z Albanią gramy coraz gorzej pod tym sztabem szkoleniowym. Czy oni naprawdę nie rozumieją, że grając z Ukrainą, przeciwnikiem z zawodnikami wysokiej klasy, wychodzimy jednym defensywnym pomocnikiem? To jest dla mnie "futbolowe samobójstwo" i to się zemściło - dodaje.

Drużyny buduje się, mając szkielet 8-9 zawodników, a my mamy do wstawienia 6 czy 7. Niektórzy pierwszy raz się na boisku spotkali. To nie jest drużyna, tylko zbieranina. Od trzech meczów nie mamy drużyny narodowej. Te trzy mecze i ten dzisiejszy to jest po prostu futbolowa katastrofa.

Jan Tomaszewski nie po raz pierwszy publicznie nawołuje do powrotu Wojciecha Szczęsnego do reprezentacji Polski. W jego odczuciu bramkarz FC Barcelony byłby idealnym uzupełnieniem kadry Urbana, który dałby jej przede wszystkim spokój w defensywie.

- W tej sytuacji, kiedy trzeci mecz gramy katastrofalnie, nie wiem, czy nie przydałaby się nie tylko gra, ale sama obecność Wojtka Szczęsnego. On przy swoim doświadczeniu daje pewność, a zaufanie do niego mają najlepsi piłkarze świata - spuentował medalista mistrzostw świata z 1974 roku.

W drugim sparingu reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią. Mecz ten zostanie rozegrany w środę 3 czerwca o godz. 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Relacja z tego spotkanie będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

