Bilety na mecze kadry za drogie? Kulesza powiedział, co myśli. Z tego już się nie wycofa
W czwartek reprezentacja Polski rozegrała towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią, w którym triumfowała 1:0. Mecz odbył się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Niektórzy kibice narzekali na ceny biletów. Te różniły się w zależności od miejsc i kategorii. Co do powiedzenia w tym temacie ma Cezary Kulesza? - Ja myślę, że to nie jest duży wydatek - stwierdził prezes PZPN.
Trzy ostatnie domowe spotkania reprezentacja Polski rozgrywała na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Najświeższe z nich miało miejsce w czwartek. Drużyna Jana Urbana pokonała 1:0 Nową Zelandię po golu Piotra Zielińskiego w sparingu. W niedzielę nasza kadra zagra z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata.
Najtańsze bilety na starcie z Nowozelandczykami można było nabyć za sto złotych. Były to wejściówki trzeciej kategorii. Pozostałe prezentowały się następująco:
- kategoria I: 190zł
- kategoria II: 120 zł
- bilet rodzinny (opiekun i dziecko do lat 12): 90 + 50 zł
- osoba niepełnosprawna (na wózku inwalidzkim z opiekunem): 80 zł
Kulesza zaczął mówić o cenach biletów. Poszło w świat. "Koszty idą w górę"
Na wrześniowe spotkanie z Finlandią (3:1) w kwalifikacjach mundialu kwota podstawowego biletu była droższa o 20 złotych. W piątek o ceny wejściówek na mecze reprezentacji Polski podczas programu "Kanału Sportowego" zapytany został sam Cezary Kulesza.
- Wielu kibiców narzekało, że te 190 złotych to jest trochę za dużo - usłyszał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Warto też popatrzeć na inne imprezy, które odbywają się na Stadionie Narodowym. Są koncerty, gdzie bilety kosztują po tysiąc złotych i nikt nie narzeka - rzekł.
- Jeżeli ktoś chce oglądać reprezentację Polski, to ja myślę, że to nie jest duży wydatek, bo są też bilety drugiej i trzeciej kategorii. Koszty idą w górę. Też musimy je ponosić w związku z grą reprezentacji na danym stadionie - podsumował.
Przy okazji szef związku zdradził, że trwają prace i rozmowy nad kwestią rozgrywania meczów kadry w innych polskich miastach, takich jak Kraków, Poznań czy Gdańsk.
W niedzielę 12 października "Biało-Czerwoni" o godz. 20:45 zmierzą się z Litwą na wyjeździe. Będzie to szóste spotkanie eliminacji przyszłorocznych mistrzostw świata. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.