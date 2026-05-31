W XXI wieku selekcjonerzy reprezentacji Polski nie mieli problemów z obsadą bramki. Wybierali między świetnymi a znakomitymi bramkarzami. Jerzy Dudek, Artur Boruc, Łukasz Fabiański czy Wojciech Szczęsny gwarantowali wysoką jakość między słupkami. Kiedy dwa lata temu po mistrzostwach Europy karierę reprezentacyjną zakończył ten ostatni, nastąpiło swego rodzaju bezkrólewie. Wystarczy napisać, że w ostatnim meczu w kadrze byli Kamila Grabara, Bartłomiej Drągowski i Mateusz Kochalski. W sumie mieli na koncie osiem występów w reprezentacji.

W kolejnych 18 spotkaniach broniło czterech zawodników. Najwięcej razy między słupkami stał Łukasz Skorupski (dziewięć), ale trzeba pamiętać, że ma już 35 lat i w tym sezonie przeszkadzały mu kontuzje. Po cztery razy zagrali Bułka i Kamil Grabara. Wydawało się, że to właśnie ten pierwszy może stać się bramkarzem nr 1, ale nie dość, że wyjechał grać do Arabii Saudyjskiej, co nie za bardzo było po myśli trenera Jana Urbana, to jeszcze doznał poważnej kontuzji. W kadrze nie było go prawie rok.

W meczach barażowych o awans na mistrzostwa świata bronił Grabara. I choć zagrał świetne spotkanie z Albanią, to już występ ze Szwecją nie był oceniany dobrze. Jest jeszcze Bartłomiej Drągowski, który wystąpił w dwóch spotkaniach i pozostający bez debiutu Mateusz Kochalski.

Wydaje się, że to między rówieśnikami (rocznik 1999) Bułką i Grabara rozegra się walka o bluzę nr 1 w reprezentacji. Z Ukrainą Urban postawił na tego pierwszego. Ostatni raz w kadrze zagrał 6 czerwca ubiegłego roku z Mołdawią. Po zmianie klubu na zespół z Arabii Saudyjskiej trener Urban nie powołał go na pierwsze zgrupowanie, a potem Bułka zerwał więzadła krzyżowe. Wrócił na boisko po 231 dniach.

Selekcjoner nie powołał najbardziej doświadczonego Łukasz Skorupskiego (20 występów w reprezentacji) i zapowiedział: - To sygnał dla wszystkich bramkarzy, że nadal szukamy tej "jedynki".

Nie zaczął zbyt pewnie, bo podczas rozgrywania od własnej bramki, wybił piłkę w aut. Trema szybko minęła i już takich błędów nie popełniał, a Biało-czerwoni często rozpoczynali budowali akcje od pola karnego. Minął kwadrans i Bułka miał niewiele do roboty. Aż do 17. minuty, kiedy obronił strzał głową Romana Jaremczuka, a Wiktor Cygankow skutecznie dobił. Tyle że już wcześniej zagrywający Andrij Jarmołenko był na spalonym.

Polska obrona długo grała pewnie i zwykle wyręczała Bułkę, który kolejny kwadrans spędził na boisku właściwie bez interwencji. Nadeszła jednak 34. minuta, piłkę stracił Jakub Piotrowski, a Jaremczuk popisał się precyzyjnym strzałem i Bułka nie zdołał obronić. Zabrakło mu kilka centymetrów, by sięgnąć futbolówkę.

Za chwilę bramkarz reprezentacji Polski ponownie nienajlepiej zachował się po podaniu od kolegi z zespołu i wybił na rzut rożny. W 44. minucie było już 2:0. Nikt nie przypilnował Cygankowa, który z lewej strony zagrał na piąty metr przed pole karne. Bułka ruszył do piłki za wolno, minęła go, a Jarmołenko wbił ją do bramki.

Początek drugiej połowy to próby Biało-czerwonych odrobienia strat. Zyskali przewagę i Bułka ponownie miał niewiele pracy, choć musiał zachowywać czujność, bo Ukraińcy czekali na kontrataki. Dopiero w 80. minucie bramkarz Polaków musiał się wykazać i świetnie obronił strzał Hiennadija Synczuka.

Marcin Bułka ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Marcin Bułka Sameer Al-Doumy / AFP AFP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Statystyki meczu Polska 0 - 2 Ukraina Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 13 5 Strzały celne 2 3 Strzały niecelne 6 1 Strzały zablokowane 5 1 Ataki 77 62





Eksperci podsumowali finał Ligi Mistrzów. "Są różne drogi w futbolu". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport