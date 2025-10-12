Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bez niespodzianki w Holandii, uciekają Polakom. Tak wygląda tabela przed meczem z Litwą

Wojciech Kulak
Aleksy Kiełbasa

Oprac.: Wojciech Kulak, Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski już dziś o godzinie 20:45 zagra bardzo ważny mecz z Litwą. Jednak już o 18:00 odbyło się inne spotkanie "polskiej" grupy, bardzo istotne dla układu tabeli, w którym Holandia pokonała Finlandię 4:0. Jak wygląda tabela "polskiej" grupy eliminacji mistrzostw świata 2026? Które miejsce zajmuje Polska? Odpowiadamy.

Piotr Zieliński, Robert Lewandowski
Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn w swoim szóstym meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 zagra na wyjeździe z Litwą. Zanim jednak zawodnicy Jana Urbana wyjdą na murawę, swój mecz rozegrała Holandia z Finlandią, czyli najważniejsi rywale "Biało-Czerwonych" w walce o mundial.

Tabela "polskiej" grupy po meczu Holandia - Finlandia. Które miejsce zajmuje Polska?

W Amsterdamie obyło się bez niespodzianki. Gospodarze schodzili do szatni przy pewnym prowadzeniu 3:0. Do siatki trafiali kolejno: Donyell Malen, Virgil van Dijk oraz Memphis Depay. Po przerwie gola dorzucił jeszcze Cody Gakpo. Dzięki wygranej "Oranje" oddalili się od "Biało-Czerwonych" na 6 punktów. Podopieczni Jana Urbana dopiero jednak wyjdą na boisko o godzinie 20:45.

Tabela grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026:

  1. Holandia 6m, 5z, 1r, 0p, bilans bramek 22:3, 16 pkt
  2. Polska 5m, 3z, 1r, 1p, bilans bramek 8:4, 10 pkt
  3. Finlandia 7m, 3z, 1r, 3p, bilans bramek 8:13, 10 pkt
  4. Litwa 6m, 0z, 3r, 3p, bilans bramek 6:9, 3 pkt
  5. Malta 6m, 0z, 2r, 4p, bilans bramek: 1:16, 2 pkt

Po meczu z Litwinami przed Polakami jeszcze dwa mecze w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią i Maltą, które odbędą się w listopadzie. Jeśli nasi piłkarze zajmą w swojej grupie drugie miejsce, wówczas czeka ich gra w barażach. Te zaplanowano na 26 i 31 marca 2026 roku.

Piłkarze ubrani w biało-szare stroje sportowe podczas meczu, jeden z nich z widocznym nazwiskiem na plecach, w tle rozmyte postacie i stadionowe światło.
Robert Lewandowski i Piotr Zieliński mają poprowadzić "Biało-Czerwonych" do triumfu w KownieAFP
Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej siedzi przy stole podczas konferencji prasowej, w tle plansza z logotypami sponsorów, na stole mikrofon oraz napoje sportowe.
Jan UrbanFoto OlimpikAFP

