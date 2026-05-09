Będzie sensacyjne powołanie Urbana? Absolutny debiut, tylko na to czekał

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Piłkarska reprezentacja Polski niestety nie pojawi się na mistrzostwach świata 2026 w Ameryce Północnej - nie oznacza to jednak, że "Biało-Czerwoni" nie zameldują się w najbliższym czasie na murawie. Ekipę Jana Urbana na przełomie maja i czerwca czekać będą dwa sparingi i wygląda na to, że możemy tu oczekiwać dopływu świeżej krwi w drużynie narodowej. Szansę na debiut w kadrze ma otrzymać m.in. rewelacja Bundesligi.

Jan Urban w okularach, czarna sportowa kurtka z logo reprezentacji Polski i napisem Orlen, zielone trybuny.
Jan UrbanFoto OlimpikAFP

Pod koniec marca na reprezentację Polski w piłce nożnej spadł poważny cios - "Biało-Czerwoni" w finale baraży o udział w MŚ 2026 przegrali niestety 2:3 ze Szwecją i w ten sposób ostatecznie pożegnali swoje marzenia o mundialu.

Choć nasza kadra tego lata nie wybierze się za ocean, to jednak w najbliższym czasie i tak czekać ją będzie jedno zgrupowanie, w trakcie którego rozegra ona dwa mecze towarzyskie. Dla selekcjonera Jana Urbana będzie to więc okazja do wypróbowania zupełnie nowych rozwiązań.

Lech Poznań ogłosił, to już pewne. Przełom w starciu z Arką, jest komunikat

Jan Urban postawi na Kacpra Potulskiego? Młody Polak przebojem wdarł się do Bundesligi

Istnieje więc niemałe prawdopodobieństwo, że staniemy się świadkami jakichś debiutów w szeregach "Orłów". Ostatnio sporo spekulowało się o m.in. o powołaniu dla Mateusza Żukowskiego, czołowego strzelca 2. Bundesligi w barwach 1. FC Magdeburg, ale możliwe, że Urban sięgnie też na wyższy szczebel niemieckiej piłki.

Jak bowiem poinformował na portalu X Mateusz Ligęza, dziennikarz Radia Zet, zaproszenie na zgrupowanie powinien otrzymać też Kacper Potulski, w ostatnim czasie spisujący się bardzo dobrze w szeregach 1. FSV Mainz 05.

18-latek mógłby stanowić naprawdę interesujące wzmocnienie linii defensywnej seniorskiego zespołu "Biało-Czerwonych", zwłaszcza, że już wcześniej sprawdzał się on na poziomie reprezentacji U-21. Okazja ku debiutowi zaś jest naprawdę świetna.

Napad na dom Jana Bednarka, napastnik groził rodzinie nożem. Policja w akcji

Polska zagra z Ukrainą i Nigerią. Potem przyjdzie czas na Ligę Narodów UEFA

31 maja Polacy zmierzą się z Ukrainą, z kolei 3 czerwca zagrają z Nigerią - w pierwszym przypadku na Tarczyński Arena we Wrocławiu, w drugim na warszawskim PGE Narodowym.

Będą to swoiste sprawdziany przed jesiennymi występami w Lidze Narodów - tam zaś "Orły" czekać będą starcia z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i... Szwecją. Nadejdzie więc doskonała okazja na zrewanżowanie się "Trzem Koronom".

Zobacz również:

Sceny z meczu Espanyol - Barcelona z 2023 roku. Robert Lewandowski strzelił wówczas dwa gole
Robert Lewandowski

Dublet Lewandowskiego. Atak kibiców przerwał święto Barcelony. Tamten skandal wstrząsnął Hiszpanią

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Młody piłkarz w stroju reprezentacji Polski opuszcza boisko, w tle trybuny z kibicami oraz elementy stadionu, widoczne logo sponsorów na koszulce zawodnika.
Kacper PotulskiMarcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP - PIOTR DZIURMAN/REPORTERAFP
Mężczyzna w średnim wieku w okularach, ubrany w ciemny garnitur z rozpiętą koszulą, stoi na tle czerwonej powierzchni z elementami czerni, spoglądając przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
RC Strasbourg - Rayo Vallecano. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja