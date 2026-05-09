Będzie sensacyjne powołanie Urbana? Absolutny debiut, tylko na to czekał

Pod koniec marca na reprezentację Polski w piłce nożnej spadł poważny cios - "Biało-Czerwoni" w finale baraży o udział w MŚ 2026 przegrali niestety 2:3 ze Szwecją i w ten sposób ostatecznie pożegnali swoje marzenia o mundialu.

Choć nasza kadra tego lata nie wybierze się za ocean, to jednak w najbliższym czasie i tak czekać ją będzie jedno zgrupowanie, w trakcie którego rozegra ona dwa mecze towarzyskie. Dla selekcjonera Jana Urbana będzie to więc okazja do wypróbowania zupełnie nowych rozwiązań.

Jan Urban postawi na Kacpra Potulskiego? Młody Polak przebojem wdarł się do Bundesligi

Istnieje więc niemałe prawdopodobieństwo, że staniemy się świadkami jakichś debiutów w szeregach "Orłów". Ostatnio sporo spekulowało się o m.in. o powołaniu dla Mateusza Żukowskiego, czołowego strzelca 2. Bundesligi w barwach 1. FC Magdeburg, ale możliwe, że Urban sięgnie też na wyższy szczebel niemieckiej piłki.

Jak bowiem poinformował na portalu X Mateusz Ligęza, dziennikarz Radia Zet, zaproszenie na zgrupowanie powinien otrzymać też Kacper Potulski, w ostatnim czasie spisujący się bardzo dobrze w szeregach 1. FSV Mainz 05.

18-latek mógłby stanowić naprawdę interesujące wzmocnienie linii defensywnej seniorskiego zespołu "Biało-Czerwonych", zwłaszcza, że już wcześniej sprawdzał się on na poziomie reprezentacji U-21. Okazja ku debiutowi zaś jest naprawdę świetna.

Polska zagra z Ukrainą i Nigerią. Potem przyjdzie czas na Ligę Narodów UEFA

31 maja Polacy zmierzą się z Ukrainą, z kolei 3 czerwca zagrają z Nigerią - w pierwszym przypadku na Tarczyński Arena we Wrocławiu, w drugim na warszawskim PGE Narodowym.

Będą to swoiste sprawdziany przed jesiennymi występami w Lidze Narodów - tam zaś "Orły" czekać będą starcia z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i... Szwecją. Nadejdzie więc doskonała okazja na zrewanżowanie się "Trzem Koronom".

Kacper Potulski

Jan Urban

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)

