Bednarek zachwycił, potem dramat Polaka. Niepokojące doniesienia z Porto

Wyśmienicie w tym sezonie poczyna sobie FC Porto. Portugalski gigant z Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem oraz od niedawna z Oskarem Pietuszewskim w składzie jest liderem Liga Portugal, walczy o TOP8 fazy ligowej Ligi Europy oraz bez większych problemów zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Portugalii.

Na tym etapie rozgrywek "Smoki" stanęły przed wielkim wyzwaniem, bowiem przeciwnikiem okazała się Benfica, czyli jeden z najlepszych klubów w całym kraju. Spotkanie było bardzo emocjonujące, lecz finalnie 1:0 po golu Jana Bednarka lepsi okazali się zawodnicy Francesco Farioliego.

Tym samym Polak zaliczył swoje pierwsze trafienie w barwach Porto i stał się bohaterem meczu. Niestety dla niego nie zdołał on dokończyć spotkania i w pewnym momencie musiał opuścić murawę z powodu urazu. Na ławce rezerwowych był z opatrunkiem, co zdecydowanie nie zapowiadało dobrych wieści.

Kilka słów w tej kwestii powiedział wspomniany już trener Porto, czyli Włoch Francesco Farioli.

Bednarek może mieć przerwę, niepokojące wieści

Jak zdradził opiekun ekipy na pomeczowej konferencji prasowej, sztab szkoleniowy nie zna szczegółów odnośnie kontuzji Bednarka. Na tę chwilę wiadomo, że był to problem ze ścięgnami podkolanowymi i spekuluje się, że może być to uraz mięśniowy. Więcej informacji klub powinien mieć dziś.

Nie znamy powagi kontuzji. Będziemy musieli ocenić ją jutro. Czuł ból w ścięgnach podkolanowych, nie wiemy, czy to uraz mięśniowy, będziemy musieli to ocenić

Poza Bednarkiem z Polaków okazję do zaprezentowania się miał Jakub Kiwior. Defensor spędził na boisku pełne 90. minut. Oskar Pietuszewski natomiast obserwował rywalizację z ławki.

Następne spotkanie FC Porto rozegra już w niedzielę 18 stycznia. Będzie to starcie w ramach Liga Portugal, a rywalem będzie Vitoria Guimaraes. Pierwszy gwizdek zapowiadany jest na godz. 21:30.

Jan Bednarek Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Jan Bednarek i Dominik Prpić z FC Porto Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Jan Bednarek Grzegorz Wajda/REPORTER East News