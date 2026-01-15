Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bednarek zachwycił, potem dramat Polaka. Niepokojące doniesienia z Porto

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W środę FC Porto z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem pokonało Benficę 1:0 i awansowało do półfinału Pucharu Portugalii. Bohaterem meczu został pierwszy ze wspomnianych reprezentantów Polski, bowiem strzelił on jedynego gola w całym meczu. Obrońca nie zdołał jednak dokończyć spotkania i z powodu kontuzji opuścił boisko w 75. minucie. Szybko pojawiły się nowe wieści ws. naszego zawodnika. Jak przekazał trener Porto, Francesco Farioli ten czuł ból i istnieje spore ryzyko problemów mięśniowych.

Piłkarz w niebiesko-białym stroju FC Porto prowadzi piłkę po boisku podczas meczu, a w tle widoczna jest publiczność oraz rozmyte reklamy.
Jan BednarekDiogo Cardoso/Getty ImagesGetty Images

Wyśmienicie w tym sezonie poczyna sobie FC Porto. Portugalski gigant z Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem oraz od niedawna z Oskarem Pietuszewskim w składzie jest liderem Liga Portugal, walczy o TOP8 fazy ligowej Ligi Europy oraz bez większych problemów zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Portugalii.

Na tym etapie rozgrywek "Smoki" stanęły przed wielkim wyzwaniem, bowiem przeciwnikiem okazała się Benfica, czyli jeden z najlepszych klubów w całym kraju. Spotkanie było bardzo emocjonujące, lecz finalnie 1:0 po golu Jana Bednarka lepsi okazali się zawodnicy Francesco Farioliego.

    Tym samym Polak zaliczył swoje pierwsze trafienie w barwach Porto i stał się bohaterem meczu. Niestety dla niego nie zdołał on dokończyć spotkania i w pewnym momencie musiał opuścić murawę z powodu urazu. Na ławce rezerwowych był z opatrunkiem, co zdecydowanie nie zapowiadało dobrych wieści.

    Kilka słów w tej kwestii powiedział wspomniany już trener Porto, czyli Włoch Francesco Farioli.

    Bednarek może mieć przerwę, niepokojące wieści

    Jak zdradził opiekun ekipy na pomeczowej konferencji prasowej, sztab szkoleniowy nie zna szczegółów odnośnie kontuzji Bednarka. Na tę chwilę wiadomo, że był to problem ze ścięgnami podkolanowymi i spekuluje się, że może być to uraz mięśniowy. Więcej informacji klub powinien mieć dziś.

      Nie znamy powagi kontuzji. Będziemy musieli ocenić ją jutro. Czuł ból w ścięgnach podkolanowych, nie wiemy, czy to uraz mięśniowy, będziemy musieli to ocenić
      powiedział Farioli.

      Poza Bednarkiem z Polaków okazję do zaprezentowania się miał Jakub Kiwior. Defensor spędził na boisku pełne 90. minut. Oskar Pietuszewski natomiast obserwował rywalizację z ławki.

      Następne spotkanie FC Porto rozegra już w niedzielę 18 stycznia. Będzie to starcie w ramach Liga Portugal, a rywalem będzie Vitoria Guimaraes. Pierwszy gwizdek zapowiadany jest na godz. 21:30.

      Piłkarz w stroju FC Porto podczas meczu na boisku, wykonujący gest wzruszenia ramionami, w tle rozmazana publiczność stadionu.
      Jan BednarekMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
      Dwóch piłkarzy w niebiesko-białych koszulkach podnosi triumfalnie ręce, wykazując radość po zwycięstwie. W tle widoczny rozmazany tłum kibiców.
      Jan Bednarek i Dominik Prpić z FC PortoMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
      Mężczyzna w kurtce sportowej siedzący na niebieskim fotelu stadionowym, w tle widoczne tablice z logotypami sponsorów i kolorowa ścianka reklamowa.
      Jan BednarekGrzegorz Wajda/REPORTEREast News

