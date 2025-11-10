Bednarek wykluczony. PZPN ogłasza, ale to nie koniec. Nagły komunikat Porto

Jan Bednarek przed startem tego sezonu zdecydował się na niespodziewany ruch. Nasz defensor bowiem uznał, że jego czas w angielskim Southampton dobiegł końca i odpowiednim wyborem będzie zmiana barw. Kompletnie nieoczekiwany był wybór nowego zespołu Bednarka.

Polak związał się bowiem umową z portugalskim FC Porto, a więc drużyną bardzo cenioną w Europie. "Smoki" poszukiwały lidera defensywy i takiego zobaczyły właśnie w Bednarku. Defensor naszej kadry z miejsca zaczął spełniać oczekiwania, jakie pokładał w naszym reprezentancie nowy pracodawca.

Bednarek obrońcą miesiąca. Jest wyróżnienie

Właściwie z każdym kolejnym spotkaniem Bednarek rozkochuje w sobie kibiców jeszcze bardziej, a w ostatnich miesiącach znacząco poprawił także reputację w Polsce. Niestety w ostatnim meczu klubowym doznał kontuzji, która wyklucza go z udziału w listopadowym zgrupowaniu kadry.

O wszystkim Polski Związek Piłki Nożnej poinformował już w stosownym komunikacie. Niedługo przed informacją PZPN-u swój komunikat wydało także FC Porto, ale ten jest dla Bednarka dobry. Okazuje się bowiem, że Polak został wybrany najlepszym obrońcą września oraz października.

"Jan Bednarek został mianowany Obrońcą Miesiąca we wrześniu i październiku" - czytamy w mediach społecznościowych. W ocenianym czasie Porto rozegrało dziewięć spotkań, z których wygrało siedem, raz przegrało i raz zremisowało. Aż sześciokrotnie udało się zachować czyste konto.

Rozwiń

Łukasz Gawrjołek: W trakcie uzupełniania protokołu meczowego jedno pole zostało pominięte. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jan Bednarek "asystował" przy bramce samobójczej FC Porto Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP - youtube.com/@ELEVENSPORTSPLOfficial AFP

Jan Bednarek i Dominik Prpić z FC Porto Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP