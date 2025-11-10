Bednarek wykluczony. PZPN ogłasza, ale to nie koniec. Nagły komunikat Porto
Jan Bednarek niestety nie wystąpi w najbliższych meczach reprezentacji Polski. Środkowy defensor został wykluczony z kadry z powodu kontuzji. W jego miejsce powołany został Bartosz Bereszyński. Forma Bednarka jest jednak imponująca na tyle, że został nawet wyróżniony. FC Porto opublikowało oficjalny komunikat w mediach społecznościowych.
Jan Bednarek przed startem tego sezonu zdecydował się na niespodziewany ruch. Nasz defensor bowiem uznał, że jego czas w angielskim Southampton dobiegł końca i odpowiednim wyborem będzie zmiana barw. Kompletnie nieoczekiwany był wybór nowego zespołu Bednarka.
Polak związał się bowiem umową z portugalskim FC Porto, a więc drużyną bardzo cenioną w Europie. "Smoki" poszukiwały lidera defensywy i takiego zobaczyły właśnie w Bednarku. Defensor naszej kadry z miejsca zaczął spełniać oczekiwania, jakie pokładał w naszym reprezentancie nowy pracodawca.
Bednarek obrońcą miesiąca. Jest wyróżnienie
Właściwie z każdym kolejnym spotkaniem Bednarek rozkochuje w sobie kibiców jeszcze bardziej, a w ostatnich miesiącach znacząco poprawił także reputację w Polsce. Niestety w ostatnim meczu klubowym doznał kontuzji, która wyklucza go z udziału w listopadowym zgrupowaniu kadry.
O wszystkim Polski Związek Piłki Nożnej poinformował już w stosownym komunikacie. Niedługo przed informacją PZPN-u swój komunikat wydało także FC Porto, ale ten jest dla Bednarka dobry. Okazuje się bowiem, że Polak został wybrany najlepszym obrońcą września oraz października.
"Jan Bednarek został mianowany Obrońcą Miesiąca we wrześniu i październiku" - czytamy w mediach społecznościowych. W ocenianym czasie Porto rozegrało dziewięć spotkań, z których wygrało siedem, raz przegrało i raz zremisowało. Aż sześciokrotnie udało się zachować czyste konto.