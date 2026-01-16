Bednarek pogrążył Mourinho. Tak legendarny trener podsumował wyczyn Polaka

Tegoroczne ćwierćfinały Taca de Portugal dostarczyły nam jeden z najbardziej polaryzujących pojedynków Półwyspu Iberyjskiego. W środę 14 stycznia naprzeciw siebie stanęli bowiem odwieczni rywale - FC Porto oraz Benfica Lizbona.

Atmosfera panująca tego dnia na Estadio do Dragao od samego początku była bardzo napięta. Zawodnicy obydwu ekip zdecydowanie nie zamierzali oszczędzać swoich rywali. To skutkowało sporą ilością nieczystych zagrań, podsycających w piłkarzach chęć udowodnienia dominacji nad przeciwnikiem.

Mecz ten miał jednak jednego, bardzo konkretnego bohatera. Był nim Jan Bednarek, który w 15. minucie popisał się świetną główką po stałym fragmencie gry. Zagranie Polaka zapewniło FC Porto jednobramkowe prowadzenie, które utrzymało się aż do ostatniego gwizdka arbitra.

Mourinho wprost o golu Bednarka. "Sytuacja, której się obawialiśmy"

Wyczyn polskiego defensora dał jego drużynie podwójną radość. Porto wywalczyło sobie bowiem awans do półfinału portugalskiego pucharu, odprawiając jednocześnie z kwitkiem swojego największego sportowego wroga.

Popisowi Bednarka z dość bliskiej odległości przyglądał się legendarny Jose Mourinho, pełniący obecnie obowiązki szkoleniowca zespołu z Lizbony. Na pomeczowej konferencji prasowej Portugalczyk przyznał, że dokładnie takiego obrotu spraw bał się przed przystąpieniem do rywalizacji z FC Porto.

"Ustawiliśmy wyższych zawodników w kryciu strefowym, a kryjącymi są zawodnicy o wzroście 165 cm, którzy pilnują gigantów. Bramka padła w sytuacji, której się obawialiśmy" - mówił niepocieszony Mourinho. Warto przypomnieć, że Bednarek posiada 190 cm wzrostu.

W ostatnim czasie reprezentant Polski daje kibicom FC Porto wiele powodów do skandowania swojego nazwiska. Poza widoczną skutecznością w ataku, doceniany jest on w głównej mierze za nieprawdopodobną wręcz formę defensywną. Dzięki solidnej grze Bednarka "Smoki" mogą pochwalić się niebywałym bilansem 16 zwycięstw i 1 remisu w tegorocznej edycji portugalskiej ekstraklasy. Co więcej, na przestrzeni 17 ligowych spotkań FC Porto straciło łącznie... 4 gole. Liczby te robią kolosalne wrażenie, windując jednocześnie piłkarską pozycję Bednarka oraz jego defensywnych towarzyszy.

Jan Bednarek Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Jan Bednarek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Bednarek będzie miał kolejne powody do radości Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

