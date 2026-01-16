Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bednarek pogrążył Mourinho. Tak legendarny trener podsumował wyczyn Polaka

Igor Szarek

Zdobycie gola grając na pozycji środkowego obrońcy to nie lada wyczyn. Jan Bednarek dokonał tej sztuki 14 stycznia, kiedy jego FC Porto mierzyło się z Benfiką Lizbona. Dodatkowo, gol ten przesądził o awansie "Smoków" do półfinału Taca de Portugal, co nadaje osiągnięciu naszego reprezentanta szczególnego wymiaru. Swoim golem Jan Bednarek pogrążył legendarnego trenera Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec udzielił krótkiego komentarza ws. środowego wyczynu Polaka.

Piłkarz w koszulce FC Porto celebruje zdobycie gola na stadionie podczas meczu, z uniesionymi ramionami i wyrazem radości na twarzy; w lewym górnym rogu widoczna twarz mężczyzny siedzącego na czerwonym fotelu umieszczona w okrągłej ramce.
Jose Mourinho zabrał głos ws. trafienia Jana BednarkaCarlos Rodrigues / Contributor / Andrew Kearns - CameraSport / ContributorGetty Images

Tegoroczne ćwierćfinały Taca de Portugal dostarczyły nam jeden z najbardziej polaryzujących pojedynków Półwyspu Iberyjskiego. W środę 14 stycznia naprzeciw siebie stanęli bowiem odwieczni rywale - FC Porto oraz Benfica Lizbona.

Atmosfera panująca tego dnia na Estadio do Dragao od samego początku była bardzo napięta. Zawodnicy obydwu ekip zdecydowanie nie zamierzali oszczędzać swoich rywali. To skutkowało sporą ilością nieczystych zagrań, podsycających w piłkarzach chęć udowodnienia dominacji nad przeciwnikiem.

Mecz ten miał jednak jednego, bardzo konkretnego bohatera. Był nim Jan Bednarek, który w 15. minucie popisał się świetną główką po stałym fragmencie gry. Zagranie Polaka zapewniło FC Porto jednobramkowe prowadzenie, które utrzymało się aż do ostatniego gwizdka arbitra.

Mourinho wprost o golu Bednarka. "Sytuacja, której się obawialiśmy"

Wyczyn polskiego defensora dał jego drużynie podwójną radość. Porto wywalczyło sobie bowiem awans do półfinału portugalskiego pucharu, odprawiając jednocześnie z kwitkiem swojego największego sportowego wroga.

Popisowi Bednarka z dość bliskiej odległości przyglądał się legendarny Jose Mourinho, pełniący obecnie obowiązki szkoleniowca zespołu z Lizbony. Na pomeczowej konferencji prasowej Portugalczyk przyznał, że dokładnie takiego obrotu spraw bał się przed przystąpieniem do rywalizacji z FC Porto.

"Ustawiliśmy wyższych zawodników w kryciu strefowym, a kryjącymi są zawodnicy o wzroście 165 cm, którzy pilnują gigantów. Bramka padła w sytuacji, której się obawialiśmy" - mówił niepocieszony Mourinho. Warto przypomnieć, że Bednarek posiada 190 cm wzrostu.

W ostatnim czasie reprezentant Polski daje kibicom FC Porto wiele powodów do skandowania swojego nazwiska. Poza widoczną skutecznością w ataku, doceniany jest on w głównej mierze za nieprawdopodobną wręcz formę defensywną. Dzięki solidnej grze Bednarka "Smoki" mogą pochwalić się niebywałym bilansem 16 zwycięstw i 1 remisu w tegorocznej edycji portugalskiej ekstraklasy. Co więcej, na przestrzeni 17 ligowych spotkań FC Porto straciło łącznie... 4 gole. Liczby te robią kolosalne wrażenie, windując jednocześnie piłkarską pozycję Bednarka oraz jego defensywnych towarzyszy.

Piłkarz w stroju FC Porto podczas meczu na boisku, wykonujący gest wzruszenia ramionami, w tle rozmazana publiczność stadionu.
Jan BednarekMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Mężczyzna w kurtce sportowej siedzący na niebieskim fotelu stadionowym, w tle widoczne tablice z logotypami sponsorów i kolorowa ścianka reklamowa.
Jan BednarekGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Dwóch piłkarzy w niebiesko-białych strojach ściska się i uśmiecha z radości po udanym momencie w meczu, w tle widoczny jeszcze jeden zawodnik oraz rozmazane postaci na trybunach.
Jan Bednarek będzie miał kolejne powody do radościMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
