Bednarek kontuzjowany, co ze zdrowiem Polaka? Trener FC Porto nie miał wyboru
Jan Bednarek w rywalizacji ze Sportingiem musiał przedwcześnie opuścić boisko z powodu urazu. Polak został silnie uderzony i miał problemy ze złapaniem tchu. Blady strach padł od razu na kibiców reprezentacji Polski, któą niedługo czekają baraże o mistrzostwa świata. Co ze zdrowiem stopera? Trener FC Porto - Francesco Farioli uchylił rąbka tajemnicy przed najbliższym meczem "Smoków".
Bardzo groźnie wyglądała sytuacja, po której Jan Bednarek nie był w stanie kontynuować gry i musiał opuścić boisko. Bez stopera FC Porto przegrało ze Sportingiem w półfinale Pucharu Portugalii 0:1. A kibice "Smoków", jak również reprezentacji Polski zaczęli z niepokojem wyczekiwać informacji na temat stanu zdrowia zawodnika.
Bednarek musiał zejść z boiska. Trener ogłasza ws. stanu zdrowia Polaka
Bednarek dwukrotnie był ostro potraktowany przez rywali, ale kluczowym okazało się zagranie Luisa Suareza. Kolumbijczyk z dużym impetem wpadł na obrońcę "Smoków" i uderzył go łokciem w żebra. Polski zawodnik z grymasem bólu padł na murawę. I nie był w stanie kontynuować już gry. W 44. minucie zmienił go Jakub Kiwior.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez klub, na które powołuje się m.in. "A Bola", reprezentant Polski doznał stłuczenia żeber, co miało zostać potwierdzone po badaniu rezonansem magnetycznym. Przed niedzielnym hitem z Benfiką nowe wieści ws. stanu zdrowia Polaka przekazał jego traner - Francesco Farioli.
Mamy trening popołudniu i zobaczymy jak się będzie czuł. Wczoraj nie trenował. Jeśli zagra, to z pewnością będzie potrzebował silnych środków przeciwbólowych
- Janek chce być częścią tego meczu. Pod kątem fizycznym wszystko jest w porządku i to pomimo tego, że opuścił ostatnie dwa treningi. Musimy jednak ocenić czy czuje się komfortowo. Po treningu podejmę decyzję - dodał szkoleniowiec.
Wielu kibiców spodziewało się, że Bednarek zostanie odsunięty od kadry na starcie z Benfiką w związku z problemami zdrowotnymi. W grę wchodzi jednak scenariusz, wedle któego jednak zagra.
Jak wynika ze słów opiekuna FC Porto, Jan Urban nie powinien martwić się o zstan zdrowia Jana Bednarka. Wszystko wskazuje na to, że stoper będzie bez żadnych problemów gotowy do rywalizacji z Albanią w barażach. Mecz zaplanowany jest na 26 marca.