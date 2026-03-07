Bardzo groźnie wyglądała sytuacja, po której Jan Bednarek nie był w stanie kontynuować gry i musiał opuścić boisko. Bez stopera FC Porto przegrało ze Sportingiem w półfinale Pucharu Portugalii 0:1. A kibice "Smoków", jak również reprezentacji Polski zaczęli z niepokojem wyczekiwać informacji na temat stanu zdrowia zawodnika.

Bednarek musiał zejść z boiska. Trener ogłasza ws. stanu zdrowia Polaka

Bednarek dwukrotnie był ostro potraktowany przez rywali, ale kluczowym okazało się zagranie Luisa Suareza. Kolumbijczyk z dużym impetem wpadł na obrońcę "Smoków" i uderzył go łokciem w żebra. Polski zawodnik z grymasem bólu padł na murawę. I nie był w stanie kontynuować już gry. W 44. minucie zmienił go Jakub Kiwior.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez klub, na które powołuje się m.in. "A Bola", reprezentant Polski doznał stłuczenia żeber, co miało zostać potwierdzone po badaniu rezonansem magnetycznym. Przed niedzielnym hitem z Benfiką nowe wieści ws. stanu zdrowia Polaka przekazał jego traner - Francesco Farioli.

Mamy trening popołudniu i zobaczymy jak się będzie czuł. Wczoraj nie trenował. Jeśli zagra, to z pewnością będzie potrzebował silnych środków przeciwbólowych

- Janek chce być częścią tego meczu. Pod kątem fizycznym wszystko jest w porządku i to pomimo tego, że opuścił ostatnie dwa treningi. Musimy jednak ocenić czy czuje się komfortowo. Po treningu podejmę decyzję - dodał szkoleniowiec.

Wielu kibiców spodziewało się, że Bednarek zostanie odsunięty od kadry na starcie z Benfiką w związku z problemami zdrowotnymi. W grę wchodzi jednak scenariusz, wedle któego jednak zagra.

Jak wynika ze słów opiekuna FC Porto, Jan Urban nie powinien martwić się o zstan zdrowia Jana Bednarka. Wszystko wskazuje na to, że stoper będzie bez żadnych problemów gotowy do rywalizacji z Albanią w barażach. Mecz zaplanowany jest na 26 marca.

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Francesco Farioli - trener FC Porto VALTER GOUVEIA AFP

Jan Bednarek BRUNO DE CARVALHO AFP

Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskim futbolu. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.PL