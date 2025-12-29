Powiedzieć, że Jan Bednarek i Jakub Kiwior wybornie radzą sobie w FC Porto, to jak niczego nie powiedzieć. Polski duet szturmem wdarł się do ligi portugalskiej i serc kibiców "Smoków". Do tej pory, w 15. meczach, defensywa Porto straciła tylko 4 bramki. Drużyna Polaków może świetnie zamknąć więc rok 2025, ale pozostał im jeszcze jeden krok.

W poniedziałkowy wieczór "Smoki" zmierzą się z czerwoną latarnią ligi, ekipą AFS, która do tej pory nie wygrała jeszcze ani jednego spotkania i zgromadziła łącznie 4 punkty. FC Porto stawiane jest więc w roli murowanego faworyta, ale trener i tak wolał uczulić swoich podopiecznych, że muszą być niezwykle skoncentrowani na meczu 16. kolejki. Ewentualna porażka byłaby nie tylko sensacją, ale także pierwszą przegraną "Smoków" w lidze w tym sezonie.

Godziny do meczu Porto, a tu wieści o Polakach. Tak potraktował ich trener

- Będziemy musieli być skoncentrowani i ambitni, zwłaszcza że wróciliśmy po tygodniu bez meczów, co jest nietypowe. Mogę powiedzieć, że na ostatnich treningach zawodnicy wrócili z determinacją i energią, a teraz będziemy musieli przenieść te emocje na boisko i osiągnąć dobry wynik - powiedział Francesco Farioli na konferencji przedmeczowej.

- Oczywiście, w dłuższej perspektywie, w długim sezonie, bardziej niż motywacja, liczy się dyscyplina, a nasza drużyna już udowodniła, że potrafi być konsekwentna i odporna w trudnych momentach. I tego właśnie oczekuję w czasie tego meczu. To część DNA FC Porto, aby wejść na boisko z odpowiednim duchem, z agresją i pokazać się kibicom z jak najlepszej strony - dodał Włoch jasno dając do zrozumienia, co jego zawodnicy usłyszeli w szatni.

Kolejne spotkanie FC Porto rozegra dopiero 4 stycznia, więc zawodnicy "Smoków" mogą być już myślami na zabawach sylwestrowych. Drugi w tabeli Sporting wygrał już swój mecz z Rio Ave, niwelując stratę do Porto do jedynie dwóch punktów.

