Baraże reprezentacji Polski już niebawem. Niespodziewany komunikat ws. kadrowicza Urbana

Z perspektywy polskiego kibica piłki nożnej bez wątpienia najważniejsze będzie to, co wydarzy się w marcu tego roku. Wówczas bowiem Biało-Czerwoni zmierzą się w barażach, których stawką będzie występ na wymarzonym mundialu w USA. Na start Polacy będą musieli w Warszawie pokonać Albańczyków.

Po potencjalnej wygranej przyjdzie czas na wyjazd do Hiszpanii, gdzie swoje mecze domowe w ramach barażów rozegra Ukraina albo bo Szwecji. Jan Urban na konferencjach prasowych nie ukrywał, że niepokoi go fakt, jak łatwo jest obecnie dostać się do reprezentacji Polski.

Buksa kontuzjowany. Kilka tygodni przerwy

Ten stan rzeczy wynika oczywiście ze zbyt małej jakości potencjalnych zmienników oraz bardzo wąskiego grona odpowiednich graczy. Wobec tego selekcjoner bez wątpienia bardzo niepokoi się za każdym razem, gdy któryś z jego potencjalnych piłkarzy doznaje, choćby małej kontuzji.

Tak jest w przypadku Adama Buksy, który nowy rok rozpoczął od...problemów zdrowotnych w lewej nodze. Chodzi konkretnie o kontuzję mięśnia płaszczkowatego lewej łydki. Włoscy dziennikarze przekazują, że napastnik reprezentacji Polski będzie niedostępny dla Kosty Runjaicia przez kilka najbliższych tygodni.

Buksa w tym sezonie w barwach Udinese Calcio nie należy do absolutnych pewniaków byłego trenera Legii Warszawa. Polak wystąpił w 15 spotkaniach, w których strzelił jednego gola. Ważne jednak jest to, że snajper naszej kadry średnio rozgrywał mniej niż 45 minut w każdym spotkaniu.

Adam Buksa (pierwszy z prawej) może nie otrzymać powołania na najbliższe mecze reprezentacji Polski Foto Olimpik AFP

Reprezentacja Polski. Jan Urban ogłosił powołania na październikowe zgrupowanie Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Hans van der Valk / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Cezary Kulesza już myśli o barażach o mundial Mateusz Birecki AFP