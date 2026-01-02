Partner merytoryczny: Eleven Sports

Baraże reprezentacji Polski już niebawem. Niespodziewany komunikat ws. kadrowicza Urbana

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski dopiero w marcu dowie się, czy tego lata kadrowicze wyjadą do USA na turniej mistrzostw świata. Na wiosnę Biało-Czerwoni zagrają w barażach, które są ostatnią możliwą drogą do wyjazdu na ten turniej. Jan Urban nie może liczyć na nadmiar wyborów personalnych, dlatego każdy potencjalny uraz musi selekcjonera martwić. Niespodziewanie nadszedł komunikat ws. jednego z potencjalnych powołanych.

Mężczyzna w sportowej kurtce z zamyślonym wyrazem twarzy, opiera dłoń na brodzie, spogląda w dal. Tło rozmyte, w prawym rogu widoczna sylwetka osoby w zielonej kurtce.
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Z perspektywy polskiego kibica piłki nożnej bez wątpienia najważniejsze będzie to, co wydarzy się w marcu tego roku. Wówczas bowiem Biało-Czerwoni zmierzą się w barażach, których stawką będzie występ na wymarzonym mundialu w USA. Na start Polacy będą musieli w Warszawie pokonać Albańczyków. 

Po potencjalnej wygranej przyjdzie czas na wyjazd do Hiszpanii, gdzie swoje mecze domowe w ramach barażów rozegra Ukraina albo bo Szwecji. Jan Urban na konferencjach prasowych nie ukrywał, że niepokoi go fakt, jak łatwo jest obecnie dostać się do reprezentacji Polski.

Buksa kontuzjowany. Kilka tygodni przerwy

Ten stan rzeczy wynika oczywiście ze zbyt małej jakości potencjalnych zmienników oraz bardzo wąskiego grona odpowiednich graczy. Wobec tego selekcjoner bez wątpienia bardzo niepokoi się za każdym razem, gdy któryś z jego potencjalnych piłkarzy doznaje, choćby małej kontuzji. 

Tak jest w przypadku Adama Buksy, który nowy rok rozpoczął od...problemów zdrowotnych w lewej nodze. Chodzi konkretnie o kontuzję mięśnia płaszczkowatego lewej łydki. Włoscy dziennikarze przekazują, że napastnik reprezentacji Polski będzie niedostępny dla Kosty Runjaicia przez kilka najbliższych tygodni.

Buksa w tym sezonie w barwach Udinese Calcio nie należy do absolutnych pewniaków byłego trenera Legii Warszawa. Polak wystąpił w 15 spotkaniach, w których strzelił jednego gola. Ważne jednak jest to, że snajper naszej kadry średnio rozgrywał mniej niż 45 minut w każdym spotkaniu.

Polsat SportPolsat Sport
Trzech piłkarzy polskiej reprezentacji w białych koszulkach z orłem na piersi podczas meczu, na pierwszym planie zawodnik z opaską kapitana i numerem 9 rozmawia z kolegą z drużyny, w tle trybuny stadionu.
Adam Buksa (pierwszy z prawej) może nie otrzymać powołania na najbliższe mecze reprezentacji PolskiFoto OlimpikAFP
Piłkarze reprezentacji Polski świętują zwycięstwo lub zakończenie meczu, w tle stadion oraz inni zawodnicy, po prawej stronie widoczny trener bijący brawo.
Reprezentacja Polski. Jan Urban ogłosił powołania na październikowe zgrupowanieMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Hans van der Valk / Orange Pictures / DPPI via AFPAFP
Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi na pierwszym planie, patrząc w bok, w tle widoczny jest rozmyty tłum ludzi w odcieniach zieleni.
Cezary Kulesza już myśli o barażach o mundialMateusz BireckiAFP

