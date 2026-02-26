Baraże już za rogiem. Nadeszły wieści dla Jana Urbana. Chodzi o filar reprezentacji

Reprezentacje Polski za kilkadziesiąt dni czeka prawdopodobnie najważniejsza przerwa na mecze kadr narodowych w tym roku. W marcu drużyna prowadzona przez Jana Urbana powalczy bowiem o wymarzony awans na mistrzostwa świata, które już latem. Najpierw w Warszawie zagramy z Albanią.

Wygrana w tym spotkaniu sprawi, że Biało-Czerwonych czekać będzie mecz finałowy o awans z Ukrainą lub Szwecją. Jeśli uda się wygrać, nagrodą będzie udział w piłkarskim mundialu i pewnie ten turniej wówczas zyskałby miano "najważniejszej przerwy". Najpierw trzeba jednak wykonać dwa bardzo trudne kroki.

Kiwior gotowy do gry. Kolejna szansa dla Pietuszewskiego?

W ostatnich tygodniach Urban miał prawo poczuć pewien niepokój. Okazało się bowiem, że kontuzji doznali dwaj piłkarze, których śmiało można nazwać filarami. Mowa o Mattym Cashu oraz Jakubie Kiwiorze. Ten pierwszy wrócił już do gry w niezłym stylu, a wieści ws. Kiwiora przekazał jego trener klubowy.

- Kiwior w ostatnich dniach trenował z drużyną, jest już w pełni wyleczony i gotowy na powrót do podstawowego składu lub grę w roli rezerwowego - przekazał krótko Francesco Farioli na konferencji prasowej przed piątkowym meczem 24. kolejki ligi portugalskiej z 11. w tabeli Aroucą.

Włoski szkoleniowiec przekazał także smutne wieści ws. Borjy Sainza. Hiszpan przeżywa bowiem rodzinną tragedię i w piątek ma być na pogrzebie jednej z najbliższych osób. To otwiera potencjalnie kolejną szansę na występ dla Oskara Pietuszewskiego, choć nie można wykluczyć, że bez tego Oskar również by zagrał.

Bednarek i Kiwior znów na ustach wszystkich. Tak oceniono Polaków po meczu FC Porto - Malmo MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Miguel RIOPA / AFP AFP

Pietuszewski może już zadebiutować w FC Porto Deposit East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

