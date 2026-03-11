Baraż o mundial za rogiem. Minister rządu Tuska ogłosił ws. premii za awans

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Rząd Donalda Tuska nie planuje przeznaczać dodatkowych środków na premie dla reprezentantów Polski w przypadku awansu na mistrzostwa świata. Minister Jakub Rutnicki zaznaczył, że sportowcy powinni być dumni z reprezentowania kraju, a także odwołał się do wcześniejszego zamieszania związanego z rzekomą nagrodą od Premiera Morawieckiego.

Robert Lewandowski w czerwonej koszulce z opaską kapitana obok Jakuba Rutnickiego przy mikrofonie na tle niebieskim.
Robert Lewandowski i Jakub RutnickiBeata ZawadzkaEast News

Jednym z najgłośniejszych tematów wokół piłkarskiej reprezentacji Polski przy mistrzostwach świata 2022 było rzekoma obietnica nagrody finansowej w wykonaniu ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Wirtualna Polska donosiła, że szef rządu planował nagrodzić zespół co najmniej 30 milionami złotych, jeśli ta awansuje do fazy pucharowej. To kontrowersyjna decyzja, a nagroda miała iść bez ingerencji PZPN-u bezpośrednio do piłkarzy i sztabu.

Drużyna Czesława Michniewicza faktycznie wyszła z grupy, w której walczyła z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską, ale wybuchła burza medialna. Nieoficjalnie mówiło się, że zawodnicy przed meczem 1/8 finału z Francją zaczęli już planować dzielenie tych dodatkowych pieniędzy. Ostatecznie nigdy ich nie zobaczyli, temat upadł. We wtorek 6 grudnia Morawiecki napisał na Facebooku, że "rządowych środków na premie dla piłkarzy nie będzie".

- My po premię ręki nie wyciągaliśmy. Zgodnie z prawdą, bo to nie był nasz pomysł. To był pomysł premiera. Dzwonił do mnie i przepraszał mnie za to całe zamieszanie - mówił niedawno Michniewicz w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem.

Do tej sprawy nawiązał w środę na antenie Radia ZET minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Pamięta pan słynną rozmowę Morawieckiego z Michniewiczem, jaki był z tego "kwas"? Potem wszyscy się z tego wycofali
Jakub Rutnicki do Bogdana Rymanowskiego

Nie będzie premii mundialowej dla piłkarzy. Jakub Rutnicki: "Reprezentanci Polski grają dla ojczyzny"

Minister rządu Donalda Tuska powiedział o tym, bo został zapytany o potencjalną premię dla kadry po ewentualnym awansie na mistrzostwa świata. Jak podkreślił, nie ma planów oferowania takowej. Pod koniec marca zawodnicy Jana Urbana zmierzą się w półfinale z Albanią, a w ew. finale z Ukrainą lub Szwecją.

- Polscy piłkarze zarabiają kupę pieniędzy. W Chorwacji żaden piłkarz przy Modriciu nie może pomyśleć, że gra za kasę. Gra dla swojej kochanej ojczyzny. Nasi też grają dla kochanej ojczyzny. Największym honorem jest zagrać na mistrzostwach świata. Pewnie, że chciałbym awansu. Jeśli jesteś na MŚ, to wartość piłkarza i jego kontrakty rosną do kwadratu - podkreślił.

Jeśli Robert Lewandowski i spółka wywalczą awans na mundial 2026, to zagrają na nim w grupie z Holandią, Japonią i Tunezją.

Pozamiatane. Koncert Bayernu we Włoszech. 6:1 i rozpacz, Calcio upokorzone

Zobacz również:

Jan Urban i Robert Lewandowski
Reprezentacja

PZPN potwierdza doniesienia. Tak wygląda plan Jana Urbana przed barażami

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Mężczyzna w garniturze i okularach przemawia do mikrofonu na tle ścianki z logotypem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz godłem Polski.
Jakub Rutnicki, 15.10.2025 r.Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News
Trener w czerwonej bluzie z logo Polskiego Związku Piłki Nożnej i sponsora gestykuluje podczas meczu lub treningu na tle żółtych trybun.
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Po lewej stronie mężczyzna w szarej marynarce trzymający kartkę papieru, po prawej mężczyzna w garniturze i okularach mówi do mikrofonu.
Czesław Michniewicz i Mateusz MorawieckiANDREJ ISAKOVIC / AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Montpellier HSC VB - Guaguas Las Palmas. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja