Aż huczy, co zrobił Polak w meczu z Holandią. Sensacyjna decyzja Urbana, głośno o tym posunięciu

Od początku było wiadomym, że wyjazdowe spotkanie z Holandią będzie jednym z najtrudniejszych w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. I mówiono o tym jeszcze przed tym, co wydarzyło się w czerwcu tego roku w polskiej kadrze. W Rotterdamie doszło do debiutu Jana Urbana na stanowisku selekcjonera biało-czerwonych. Szkoleniowiec nie miał łatwego zadania i od pierwszych minut rywalizacji widać było, że Holandia poważnie sprawdzi Polaków.

Przed meczem dużo mówiono o jednej z decyzji Urbana, którą można określić mianem "sensacyjnej". W wyjściowym składzie na tak trudne spotkanie znalazł się Przemysław Wiśniewski. Dla 27-letniego zawodnika występującego na co dzień w Spezii Calcio był to debiut w dorosłej reprezentacji. Takiego posunięcia Urbana przed meczem raczej się nie spodziewano.

Wiśniewski z udanym debiutem. Polak chwalony po meczu z Holandia - Polska

Dość szybko okazało się, że decyzja selekcjonera biało-czerwonych obroniła się. Wiśniewski od początku spotkania był solidnym punktem polskiej defensywy i imponował przede wszystkim siłą oraz sprintami jakie wykonywał z piłką, czy wówczas, gdy dobiegał do przeciwników. Zanotował ponadto kilka ważnych interwencji, które przerwały groźne ataki "Oranje".

Na portalu "X" jeszcze podczas trwania spotkania, pojawiło się wiele pozytywnych wpisów o polskim obrońcy. "Jedynym pozytywem tego meczu jest Wiśniewski. Do dziś nie wiedziałem o jego istnieniu, a jest najlepszym w obronie" - napisał jeden z kibiców. "Wiśniewski jeden z niewielu pozytywów dzisiaj. Zaskakująco dobry debiut" - czytamy w kolejnym komentarzu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Tym samym można podejrzewać, że Wiśniewski występem w Rotterdamie sprawił, że Urban może postawić na niego również w zdecydowanie ważniejszym starciu, a więc w niedzielnym meczu przeciwko Finlandii. To spotkanie biało-czerwoni muszą już wygrać, jeśli nadal chcą być w grze o drugie miejsce w grupie, które daje prawo gry w barażach i mistrzostwa świata.

