Arkadiusz Pyrka: nie wiedziałem, jak się zachować. Chciałem to przetrwać

Arkadiusz Pyrka pierwsze pół roku spędził w "zamrażarce" Piasta Gliwice. Bez szans na normalny trening i bez szans na grę. Dziś jest piłkarzem grającego w Bundeslidze FC St. Pauli, a jego kariera zdaje sie nabierać tempa.

Przemysław Langier (Interia Sport): Trener Jan Urban chyba wpłynął na twoje plany na początek września…

Arkadiusz Pyrka (reprezentant Polski, piłkarz FC St. Pauli): Na szczęście żadnych nie miałem, więc mogę powiedzieć, że byłem gotowy.

Zatem spodziewałeś się tego powołania?

Nie, nie, zupełnie mnie to zaskoczyło. Bardziej mam na myśli, że byłem gotowy na wszystko, co się mogło wydarzyć. Zresztą nie ma co tu mówić o planach, bo jakie by nie były, zawsze będę gotowy na reprezentację i to się nigdy nie zmieni.

To jak to wyglądało? Sztab się z tobą skontaktował, czy spojrzałeś na listę powołanych i "kurczę: moje nazwisko!"?

Dostałem telefon od dyrektora technicznego, Adriana Mierzejewskiego. Dowiedziałem się dzień przed powołaniami. Nie ukrywam - zaskoczyło mnie to.

Co wtedy zrobiłeś?

Napisałem do dziewczyny, była pierwszą, która się dowiedziała. Później rodzice i menedżer. Był duży szok, zresztą tak można opisać to, jak wszystko się ostatnio układa. Debiut w Bundeslidze, teraz powołanie - trochę jak spełnianie marzeń.

Jaki jest Jan Urban?

Jakie wrażenie robi Jan Urban?

Wcześniej nie mieliśmy kontaktu poza jakimś przecinaniem się w Ekstraklasie, więc dopiero teraz mogę mówić o pierwszym wrażeniu. Jest bardzo spokojnym człowiekiem. Wiem, jaka jest o nim powszechna opinia - że to trener, który potrafi zadbać o dobry nastrój w szatni - i mogę się pod tym podpisać. Wyraźnie widać, że ma swoją filozofię piłki, do tego patrzysz na niego, jak na dużą postać ze względu na to, jak dobrym był piłkarzem.

Na zgrupowaniu selekcjoner nikogo w piłkę grać nie nauczy...

Faktycznie, treningów wiele nie będzie. Pierwsze zajęcia wyglądały tak, że zostaliśmy podzieleni na grupy - tych, którzy grali ostatnio więcej i mniej. Ci pierwsi mieli część regeneracyjną. Ja wylądowałem w tej drugiej, z czymś dodatkowym - ponieważ swój mecz grałem już w piątek. Mieliśmy małe gierki cztery na cztery, ćwiczyliśmy schematy rozegrania w czwórkach, mieliśmy jeszcze passing (tzw. trening podaniowy, który obejmuje ćwiczenia mające na celu poprawę precyzji, siły i timingu podań - przyp. red.).

Analizowałem twoje powołanie i wychodzi mi, że jesteś odpowiedzią na brak lewego obrońcy i konieczność jego szukania - pierwszego i zmiennika. Zwłaszcza, że trener mówił o planach w ustawieniu tam prawonożnego piłkarza.

O to pewnie lepiej byłoby pytać trenera, na razie nie wiem. Natomiast faktycznie pierwszy kontakt z lewym wahadłem - choć nie lewą obroną - miałem w ostatnich eliminacjach do Euro U-21. Tak też grałem na mistrzostwach w czerwcu. Wcześniej w klubie grałem tylko na prawej obronie, wahadle i pomocy.

Czujesz, że w powołaniu pomogła ci umiejętność obsadzenia wielu pozycji?

Tak. Choć gdy zaczynałem na prawej pomocy, nie czułem się tam dobrze. Przestawienie niżej dało mi bardzo dużo, w tym transfer, który był dla mnie upragniony. Dziś czuję, że nie mam żadnego problemu, by grać na prawej i lewej stronie, choć najlepiej czuję się na prawej obronie i wahadle.

Skąd fatalne Euro U-21?

Wspomniałeś o Euro U-21. Co tam się właściwie stało? Przed pierwszym meczem każdy deklarował grę o medal. Brzmiało mocarnie, a wyszło jak wyszło. Nie trafiliście z formą, czy problem był głębszy?

Do dziś nie wiem… Mieliśmy bardzo mocną drużynę, w eliminacjach wszystko funkcjonowało. Niestety ten pierwszy mecz ułożył się tak, że przegraliśmy z Gruzją po golu w końcówce, co mogło zburzyć naszą pewność siebie - zwłaszcza, że czekały nas mecze z Portugalią i Francją. Czuliśmy mentalny zjazd. Przed Gruzją byliśmy nastawieni wyłącznie na zwycięstwo, napędzaliśmy się, że to są mecze, w których musimy punktować. Rozczarowanie było ogromne.

To kosztowało pracę trenera Majewskiego.

Było to zaskoczenie, bo trener przed Euro przedłużył kontrakt.

W dniu, w którym PZPN ogłosił tę decyzję, rozmawiałem z Cezarym Kuleszą. Krytykował Adama Majewskiego za grę piłkarzami, którzy mieli bardzo duże problemy w klubach. To mogło się odnosić do ciebie.

Nie czytałem tego wywiadu, więc trudno mi powiedzieć, jakbym to odebrał… Mieliśmy kontakt z trenerem przed mistrzostwami, trener wiedział, że jestem cały czas w treningu. Otrzymałem powołanie, więc się z niego cieszyłem.

Piłkarz w zamrażarce

Czego nauczył cię ten rok?

Przede wszystkim wzmocnił mnie mentalnie. Wiem, że pewne rzeczy warto wytrzymać. Nie spodziewałem się, że przez ostatnie pół roku w ogóle nie będę grał w piłkę. To była nowa sytuacja, z którą spotkałem się pierwszy raz. Musiałem sam organizować sobie treningi, bo przez pierwszy miesiąc trenowałem wyłącznie z drugim zespołem, ale nawet w rezerwach nie wchodziłem na boisko w czasie meczów. Jeśli droga do miejsca, w którym jestem teraz, wiodła przez wycierpienie, warto było cierpieć.

Jak wyglądają treningi piłkarza, który został wsadzony do zamrażarki?

Po miesiącu z drugim zespołem, wróciłem do pierwszego, ale mój udział w treningach często kończył się na bieganiu gdzieś z boku boiska. To trwało do końca sezonu. Codziennie jeździłem na siłownię, pracowałem w trenerem. We własnym zakresie zorganizowałem sobie zajęcia na boisku.

Nie jestem fachowcem, ale dla mnie nosi to znamiona łamania kontraktu. Chodziły ci myśli o pójściu na wojnę?

Różne się pojawiały. Ale uznałem, że najlepsze dla mnie będzie zaciśnięcie zębów i po prostu przetrwanie tego okresu. Nie chciałem iść z klubem "na grubo". Wiedziałem, że jak wytrzymam, wkrótce będzie lepiej.

Wiedziałeś już wtedy, że zostaniesz piłkarzem St. Pauli? Miałeś jakąś rozpiskę, która miała utrzymać cię w formie?

Nie, nie wiedziałem jeszcze, który klub wybiorę. Treningi w czasie "zamrażarki" wynikały wyłącznie z mojej inicjatywy.

Nie czułeś żalu, że nikt w Piaście nie próbuje cię wesprzeć?

Nie liczyłem na nic od góry. Bo w sumie, czego mógłbym oczekiwać, skoro trener przekazał wyżej informację, że nie widzi mnie w składzie.

Czyli to była jego inicjatywa.

Tak uważam. Dzień przed wylotem na zimowy obóz do Hiszpanii trener mi przekazał informację, że nie będę brany pod uwagę, bo nie chcę przedłużyć kontraktu. Zresztą dodał, że to jego decyzja. W samolocie zabrakło dla mnie miejsca.

Trener w jednym z wywiadów sprawiał wrażenie, że czuje się oszukany przez ciebie deklaracjami. Że sugerowałeś, iż przedłużysz kontrakt.

Takie rozmowy zazwyczaj różnie wyglądają, było ich dużo, ale nigdy nie deklarowałem, że przedłużę kontrakt. Taka deklaracja sprawiłaby zresztą, że pojechałbym na obóz, ale nie chciałem tak robić. Nie chciałem rzucać słów na wiatr i od początku wolałem być szczery. Liczyłem, że zostanie to docenione, ale okazało się, że było odwrotnie. Natomiast po sytuacji, w której klub nie pozwolił mi odejść do FC Basel, byłem przestraszony, że przedłużenie kontraktu doprowadzi do tego, że będzie mi trudno zmienić klub i w tym roku. A ja chciałem zrobić kolejny krok - nie chciałem go uzależniać od tego, czy Piast mi na to pozwoli. Do Basel nie odszedłem, bo kluby nie dogadały się w sprawie wysokości transferu, mimo iż oferta ze strony Szwajcarów już była sporo wyższa, niż klubowy rekord, jeśli chodzi o transfer wychodzący.

Był jeszcze grany Raków Częstochowa.

Raków był bodajże pierwszym zespołem, który chciał zrobić transfer. Natomiast z czasem zaczęły spływać oferty z zagranicy i trochę inaczej zacząłem patrzyć na swoją ścieżkę. Z Rakowem ostatecznie do konkretów nie doszło.

Czułeś się łamany psychicznie?

Były momenty, że tak. Najgorszy był początek, bo zupełnie nie wiedziałem, jak się zachować. Później zrozumiałem, że trzeba po prostu przetrwać, jednocześnie dbając o to, by być cały czas w treningu. Wierzyłem, że efekty przyjdą - i przyszły. Jestem w klubie z Bundesligi i w reprezentacji Polski.

Bundesliga to inna rzeczywistość

W Niemczech zastałeś inną rzeczywistość piłkarską?

Tak, różnica jest bardzo duża. Przede wszystkim w intensywności i podejściu do treningów.

Każdy piłkarz po transferze na Zachód mówi o tej intensywności. Na czym to dokładnie polega?

Jak mamy mecz w sobotę, intensywnie pracujemy każdego dnia - nie ma jakiegoś zluzowania. Wszystko według schematu boisko-siłownia. W Niemczech jest bardzo dużo małych gier na treningach. Przed treningiem jest półgodzinna aktywacja, dzięki czemu rozgrzewka na boisku trwa 10 minut. Po niej wchodzimy w passingi, gry zadaniowe, na utrzymanie, na koniec czasem strzały, czasem gra na całym boisku. W Polsce nie było przygotowania przed treningiem. Wychodziliśmy na rozgrzewkę i traciliśmy na nią mnóstwo czasu, który w Niemczech wykorzystujemy po prostu na główną część treningu.

Jak ci się udało zaadaptować do tej intensywności? Trzy mecze, wszystkie w wyjściowym składzie.

Na początku było mi bardzo ciężko, zwłaszcza, że byłem pół roku bez gry. Trafiłem na bardzo dobry okres przygotowawczy w Austrii, graliśmy dużo sparingów. W każdym grałem, co mi ułatwiło wejście w Bundesligę.

Jednocześnie w każdym meczu schodzisz przed czasem. Nie jesteś jeszcze gotowy, by grać przez pełne 90 minut?

Myślę, że każdemu piłkarzowi po takim okresie, jak mój, trudno byłoby wejść do tak mocnej ligi. W pierwszym meczu z Borussią zagrałem 75 minut i już miałem skurcze. W drugim czułem się dużo lepiej, ale złapałem kartkę i ona na pewno nie pomogła, by zostać na boisku. Generalnie jestem pewien, że z biegiem czasu będę gotowy do gry przez 90 minut na pełnej intensywności.

Ekstraklasę da się przystosować pod kątem intensywności do Bundesligi?

Ciężko powiedzieć - przede wszystkim, jak mówiłem, różnią się same treningi. To z nich wynika intensywność w meczach.

Jak u ciebie wygląda porównanie poziomu Ekstraklasy do Bundesligi w skali od 1 do 10?

Ekstraklasa na pewno rośnie w ostatnim czasie. Topowe kluby są na bardzo wysokim poziomie obecnie, ale całościowo Ekstraklasę oceniłbym na 5-6, a Bundesligę na 9-10.

Jak ci się żyje w Hamburgu?

Bardzo fajne miasto, choć większość czasu spędzam w klubie. Jadę z samego rana, mamy tam wszystkie odprawy, aktywacje, treningi. Do domu wracam późno. Inna sprawa, że sam staram się spędzać jak najwięcej czasu w klubie, bo mam do nadrobienia ostatnie pół roku.

A czego oczekujesz po zgrupowaniu kadry?

Punktów z Holandią i Finlandią. A jeśli chodzi o mnie, bardzo bym chciał zadebiutować. To moje marzenie.

Reprezentacja Polski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Po lewej w ciemnej koszulce Arkadiusz Pyrka MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP