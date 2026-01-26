Angielski snajper w kadrze Urbana? Mówi o polskim paszporcie. To byłaby sensacja
Dwa miesiące przed pierwszym barażem Polaków na szlaku do finałów MŚ o grze w biało-czerwonych barwach mówi publicznie niejaki Ellis Simms. Liczy sobie 25 lat, jest środkowym napastnikiem. Był powoływany do angielskiej kadry U-18. Obecnie w barwach Coventry walczy o awans do Premier League. Podobno jest stale monitorowany przez PZPN. Polskie korzenie? Potwierdzone.
- Polska to dobry kraj do gry. Muszę o tym pomyśleć. Mogę grać dla Jamajki, Polski i Anglii. Dobrze by było najpierw mieć polski paszport - mówi Ellis Simms w kanale Huberto News na YouTube.
Podstawy do ubiegania się o obywatelstwo RP ma mocne. Wedle jednej wersji Polakami są dziadkowie od strony matki. Według innej - Polką jest sama rodzicielka.
Ellis Simms może się ubiegać o polski paszport. Co na to selekcjoner Jan Urban?
- Moja babcia urodziła się w Polsce. Nigdy nie byłem w Polsce, ale chciałbym przyjechać - zapewnia 25-latek.
- Jeszcze nie rozmawiałem z selekcjonerem, nie kontaktował się ze mną - dodaje. Wedle nieoficjalnych informacji, zawodnik jest jednak stale obserwowany przez odpowiednią komórkę PZPN.
Simms był powoływany do reprezentacji Anglii U-18. Nie zamyka mu to jednak drogi do gry w biało-czerwonych barwach. Tyle że do takiego scenariusza droga daleka.
Od 2023 roku pozostaje piłkarzem Coventry, aktualnego lidera Championship. Trenerem drużyny jest Frank Lampard, swego czasu jeden z filarów kadry Albionu. Obecny sezon pod jego wodzą ma się zakończyć awansem do Premier League.
Simms grał już w angielskiej elicie. Zaliczył kilkanaście spotkań jako zawodnik Evertonu. W potyczce z Chelsea wpisał się nawet na listę strzelców.
W trwających rozgrywkach rozegrał dla Coventry w sumie 28 meczów, zdobył 11 goli i zanotował dwie asysty.
Można w ciemno zakładać, że przy najbliższej okazji selekcjoner Jan Urban zostanie zapytany o intrygującego snajpera, imponującego nie lada wzrostem (191 cm). Najpewniej tuż przed marcowymi barażami o mundial.