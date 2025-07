Amerykanie pozbyli się Polaka, klamka zapadła. Definitywny koniec

Przez ostatnie trzy lata Mateusz Klich występował na boiskach amerykańskiej MLS. Wiele wskazuje na to, że ten etap w karierze byłego reprezentanta Polski jest już skończony. Jego dotychczasowy klub Atlanta United poinformował o odejściu Polaka. 35-letni pomocnik może teraz związać się umową z nowym klubem. Niewykluczony jest więc powrót Klicha do Europy, a być może nawet do Ekstraklasy. Na taki ruch czekają przede wszystkim kibice jego byłego klubu - Cracovii.