Reprezentacja Holandii zanotowała pierwsze potknięcie w drodze na finały mistrzostw świata 2026. Eliminacje zaczęła w czerwcu, bo w marcu grała jeszcze w Lidze Narodów. Trzy miesiące temu wygrała z Finlandią 2:0 i rozbiła Maltę aż 8:0. Bilans bramkowy 10:0 przed starciem z Polską wyglądał więc groźnie, ale był nieco "napompowany" wysokim wynikiem z grupowym słabeuszem. Debiut Jana Urbana się udał, "Oranje" zostali po raz kolejny (tak jak w 2022 r.) zatrzymani w Rotterdamie. Skończyło się na 1:1.

"Pomarańczowi" na razie do końca nie są w stanie zdiagnozować przyczyn podziału punktów z "Biało-Czerwonymi". - Trochę opadła nam energia w drugiej połowie, była nieco słabsza. Nie czułem, żebyśmy ich dominowali i stwarzali okazje za okazjami. Dlaczego pierwsza poszła lepiej? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mam teraz na to żadnego wytłumaczenia. Czasami chodzi o ustawienie się lub decyzje dotyczące piłki. Z drugiej strony, Polska ewidentnie nie stwarzała realnego zagrożenia, poza tym strzałem z dystansu" - powiedział.

Nigdy nie można być zadowolonym z remisu na własnym terenie. Nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na naszą pewność siebie, ale musimy po prostu wygrywać takie mecze domowe

Tę wypowiedź stanowczo skomentował goszczący w studiu telewizji NOS Rafael van der Vaart, 109-krotny reprezentant Holandii, wicemistrz świata z 2010 roku.

- Chce mi się śmiać. Słuchajcie, on po prostu miał kiepski wieczór. Był niewidoczny. To właśnie Polska zrobiła dobrze. Zwykle wszystko w grze kręci się wokół Frenkiego, ale on po prostu nie wczuł się w nią. Nie chodzi o to, że grał słabo czy popełniał głupie błędy, ale był niewidoczny. Był trochę szarą myszką, a to nie jest to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni - zaznaczył 42-latek.

Trzeba dodać, że najprawdopodobniej nie jest największym fanem pomocnika Barcelony. W lutym 2024 r. po meczu "Dumy Katalonii" z SSC Napoli powiedział o nim: "Gra jak listonosz. Podanie piłki do przodu zajmuje mu zbyt dużo czasu, zamiast tego ciągle biegnie i podaje piłkę do kolegi z drużyny".

