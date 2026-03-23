"Ale wstyd!" Oto nowa koszulka reprezentacji Polski. Kibice są wściekli

Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował nową koszulkę reprezentacji z dość dużym patosem. W oficjalnym artykule napisano to, co zazwyczaj pisze się przy takich okazjach - że to coś więcej niż ubranie. To symbol jedności.

Tym razem producent koszulki reprezentacji Polski miał zainspirować się symbolem naszego narodowego godła.

Tak opisano nowe koszulki na portalu "Łączy nas piłka":

Strój domowy inspirowany jest białym orłem, jednym z najważniejszych symboli narodowych. Motyw jego piór został przetworzony w nowoczesny wzór widoczny na rękawach i spodenkach. Biała baza uzupełniona czerwonymi akcentami tworzy projekt odważny, ponadczasowy i jednoznacznie kojarzący się z Polską.

Strój wyjazdowy nawiązuje do tradycji odwracania kolorystyki zestawu domowego. W tej wersji pojawia się nowy odcień Noble Red, głębsza i bardziej wyrafinowana czerwień, która nadaje koszulce mocny i zdecydowany charakter.

Reakcje kibiców są bezlitosne

Kibice w komentarzach w mediach społecznościowych na temat nowych koszulek wypowiadają się negatywnie. Bardzo trudno znaleźć jakikolwiek przychylny komentarz.

Główny powód krytyki jest taki, że producent znów poszedł po linii najmniejszego oporu i zaprezentował koszulkę niczym się niewyróżniającą.

- Beznadziejne. Dobrze, że dojdzie do zmiany w końcu, bo już starczy tego Nike. Zero pomysłu i sto lat za Adidasem - komentuje jeden z kibiców.

- Wstydu nie macie! - dodaje inny, zamieszczając przy tym zrzut ekranu, na którym widać, że za koszulkę trzeba zapłacić blisko 700 złotych.

- Ale wstyd! Koszulka dla prawie 40-milionowego kraju prosto z katalogu jak dla drużyny z niższej ligi. To, co Nike odwala ostatnio tego nawet nie da się w cenzuralny sposób skomentować - oto kolejny komentarz.

- Już pomijam ten naprawdę porywający spot reklamowy. Ale czy ktoś w pzpn-ie naprawdę nie widzi że to już jest powtarzalność? Te stroje są nudne. Spójrzcie jaki fajny wzór od Nike dostała Norwegia. U nas to trochę wygląda tak że łaskawie nam zrobili i jeszcze im za to ręce całują - komentuje inny kibic reprezentacji Polski.

Takich komentarzy można przywołać jeszcze kilkadziesiąt, wybierając tylko te cenzuralne. Lawina krytyki, jaka spadła po zaprezentowaniu nowych strojów reprezentacji Polski jest ogromna.

- Pewnie oni wychodzą z założenia, że i tak jest bardzo mały jest popyt, dlatego się starać nie będą. Tylko jak ma być dobry, skoro dają cały czas ten sam odgrzewany kotlet? - pyta użykownik portalu "X".

Jak widać, polscy kibice są oburzeni efektem pracy producenta koszulek reprezentacji Polski. Ktoś najpierw musial ten projekt stworzyć, a później na innych szczeblach, również w PZPN, musiał zostać on prawdopodobnie zaakceptowany.

Stroje reprezentacji Polski są na pewno bardzo bezpieczne. Nie zastosowano na nich żadnego ryzykownego wzoru, który ewentualnie mógłby nie spodobać się kibicom preferującym klasyczny wygląd koszulki.

Jak widać, tym razem niekoniecznie był to pomysł trafiony. Reakcje kibiców są tego najlepszym świadectwem.

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian Szymański w barwach reprezentacji Polski Grzegorz Wajda East News

Na zdjęciu Robert Lewandowski i Jakub Kamiński w barwach reprezentacji Polski Beata Zawadzka/East News / Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski Beata Zawadzka/East News East News

