Albańczycy ostrzegają przed meczem z Polską. Właśnie przekazali. To ich czeka

Coraz bliżej do jednego z najważniejszych spotkań reprezentacji Polski w ostatnim czasie, czyli półfinału barażów o kwalifikacje na mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Kadra Jana Urbana na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzy się z Albanią.

Wokół meczu jest już bardzo gorąco, co podkreśla już federacja naszych rywali. W końcu na obiekcie licznie mają pojawić się także kibice ekipy Sylvinho. Pojawił się już nawet poradnik dla fanów, czego należy spodziewać się w Polsce oraz czego nie powinni robić. Nie zabrakło oczywiście najważniejszych przepisów, jakie obowiązują w całym kraju.

Na wstępie przekazano, że polska policja wydała zgodę na zbiórkę albańskich kibiców przy Pomniku Syreny nad Wisłą. Do tego zapewni odpowiednie działania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim zgromadzonych.

Albańczycy ostrzegają swoich kibiców. "Całkowity zakaz"

W dalszej części komunikatu treść nieco się zmienia. Przekazano wszystkie ostrzeżenia oraz zakazy, jakie obowiązują w Polsce. Poruszono kwestię m.in. materiałów pirotechnicznych czy też zakazu spożywania alkoholu. Oczywiście wszystkie wspomniane rzeczy są karalne.

- W Polsce obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i używania ładunków pirotechnicznych, rac i materiałów niebezpiecznych na imprezach masowych oraz w drodze na stadion. Naruszenie tej zasady może skutkować karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest zabronione na terenie całej Polski - uzupełniono.

Jest to oczywiście jedynie część całego poradnika. Jego skróconą wersję umieszczono nawet w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Mecz Polska - Albania odbędzie się w czwartek 26 marca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45.

Sylvinho, trener reprezentacji Albanii

Kibice reprezentacji Albanii

Rey Manaj, piłkarz reprezentacji Albanii

