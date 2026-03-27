Albańczycy już znaleźli przyczynę, tak tłumaczą się po porażce. To zawiodło

Paweł Nowak

W czwartek wieczorem piłkarska reprezentacja Polski odwróciła losy spotkania z Albanią i ze stanu 0:1 doprowadziła do zwycięstwa 2:1, dzięki czemu awansowała do finału baraży o kwalifikację na mistrzostwa świata. Swojego zawodu nie kryją zawodnicy czy też trener ekipy przeciwnej, Sylvinho. Ten wprost przyznał, czego zabrakło jego drużynie.

Piłka nożna: Sylvinho zabrał głos po meczu z Polską
Po wielkim oczekiwaniu w końcu nadeszło jedno z najważniejszych spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski, półfinał baraży w walce o awans na nadchodzące mistrzostwa świata. Spotkanie z Albanią budziło wielkie emocje i zapowiadało się na niezwykle wyrównane. I takie było.

Albania po błędzie Jana Bednarka strzeliła gola jako pierwsza i do przerwy prowadziła 1:0. W drugiej części meczu "Biało-Czerwoni" grali jednak zdecydowanie lepiej, co potwierdził gol Roberta Lewandowskiego w 63. minucie. Zaledwie kilka chwil później było już 2:1 dla Polaków. Kapitalnym uderzeniem popisał się Piotr Zieliński. Jak się okazało, był to decydujący gol.

W ten sposób Polska awansowała do finału baraży i o udział na mistrzostwach świata w Sztokholmie zagra ze Szwecją. Albańczycy po porażce pożegnali się z marzeniami o występie na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Niedługo po meczu głos zabrał ich selekcjoner, Sylvinho.

Zobacz również:

Chwilę po kluczowym momencie - golu Piotra Zielińskiego
Reprezentacja

Reprezentant Polski wskazuje cichego bohatera. "Straciliśmy gola, ale nie zawodnika"

Andrzej Klemba

Brazylijczyk wskazał, że ogromną przeszkodą był brak drugiego środkowego napastnika. Co więcej, docenił on polską linię defensywną i wprost powiedział, że swoich szans Albania próbowała szukać skrzydłami.

- Kiedy brakuje typowego środkowego napastnika, próbowaliśmy szukać swoich szans przez grę skrzydłami, z Uzunem i Hoxhą. Drugi strzelił gola, pierwszy miał swoją szansę. Trudno jest stawić czoła polskiej obronie, musieliśmy znaleźć jakiś sposób, by ją przełamać - powiedział.

Sylvinho po meczu o swoich zawodnikach. "Jestem dumny"

Do tego zwrócił się również do swoich piłkarzy. Jak przyznał, jest dumny ze swojej ekipy po tym, co pokazała na tle Polaków. 51-latek do tego dodaje, że nasza reprezentacja to silny zespół, a także docenił kibiców, którzy przyszli na stadion wspierać naszą kadrę w walce o mistrzostwa świata.

Zobacz również:

Zbigniew Boniek
Reprezentacja

Było po północy. Boniek wydał wyrok ws. reprezentacji. Od razu zawrzało

Michał Chmielewski

- Jestem smutny, ale też dumny ze wszystkich zawodników, którzy zagrali równe spotkanie. Z silnym zespołem, który jest przyzwyczajony do gry na mistrzostwach Europy czy świata, na tak dużym stadionie z liczną grupą kibiców - mówił.

Dla Albańczyków to jednak nie koniec marcowego zgrupowania. We wtorek zmierzą się towarzysko w Walencji z Ukrainą. Polacy w ten sam dzień rozegrają swój mecz ze Szwedami. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:45.

Zobacz również:

Grzegorz Krychowiak i Marcin Mroczek na meczu Polska - Albania
Sportowe życie

Jest awans Polaków do finału baraży. Z trybun wspierały ich wielkie gwiazdy

Amanda Gawron
