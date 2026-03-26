Alarm w Szwecji. Tak nazwali Lewandowskiego i Polaków po meczu. Nie zapomnieli

Kibice zgromadzeni na PGE Narodowym oraz przed telewizorami nie mogli narzekać na brak emocje w meczu Polaków z Albanią. Co więcej, to goście byli przez sporą część meczu jedną nogą w finale baraży do mistrzostw świata 2026. Wtedy nastąpiło jednak przebudzenie Roberta Lewandowskiego, a chwilę później Piotra Zielińskiego i to ostatecznie Biało-czerwoni awansowali dalej.

W tym samym czasie, w drugim meczu tej ścieżki barażowej, Ukraińcy walczyli w Hiszpanii ze Szwecją. Tam przebieg spotkania był dużo bardziej jednostronny, bowiem piłkarze "Trzech Koron" wygrali 3:1. Po ostatnim gwizdku sędziego nie zabrakło arykułów na temat spotkania Polaków w szwedzkich mediach. Od razu wskazują oni, że Polacy to rywal bardzo jakościowy.

- Albania zmierzała ku ogromnej katastrofie. Polska odwróciła losy i wygrała w Warszawie, a teraz we wtorek zmierzy się z Niebiesko-żółtymi - pisze "expressen.se".

Naszpikowana gwiazdami drużyna gospodarzy, z najlepszym strzelcem Barcelony, Robertem Lewandowskim na czele, była zdecydowanym faworytem

To jednak nie wszystko, bo Szwedzi doskonale pamietają, jak skończyła się ostatnia potyczka pomiędzy naszymi reprezentacjami w ostatnich barażach o mundial.

- Szwecja nie musiała czekać, aby dowiedzieć się, kto czeka w finale play-off 31 marca. Polska wygrała drugi półfinał - po odrobieniu straty z Albanią - czytamy z kolei na portalu "svt.se". - Cztery lata temu wyeliminowali Szwecję. Ale Polska ma przewagę - być może szczególnie w ataku - dodają.

Zobacz również: Rafał Sierhej

- Robert Lewandowski, zazwyczaj występujący w Barcelonie, strzelił wyrównującego gola, zanim Zieliński zdołał później przesądzić o losach meczu. Polska wygrała tylko dwa z ostatnich 13 spotkań ze Szwecją - ale wygrała również ostatnie. W finale baraży o Mistrzostwa Świata 2022. Reprezentacja Polski dotarła do dwóch ostatnich finałów Mistrzostw Świata - wspominają Szwedzi.

Finałowe spotkanie baraży rozegrane zostanie we wtorek 31 marca w Sztokholmie. Relacja tekstowa z tego meczu prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Była 63. minuta. Robert Lewandowski przywrócił "Biało-Czerwonym" wiarę w mundial

Oskar Pietuszewski w meczu Polska - Albania

Piotr Zieliński (nr 10) zdobył jedną z najważniejszych bramek w karierze

Turcja - Rumunia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport