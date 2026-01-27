Alarm w reprezentacji Polski. Jest potwierdzenie ze sztabu Urbana
Już tylko niecałe dwa miesiące dzielą nas od meczu reprezentacji Polski z Albanią w barażach mistrzostw świata. Jeśli "Biało-Czerwoni" wygrają na Stadionie Narodowym, o awans do turnieju zagrają z Ukrainą lub Szwecją. Miejmy nadzieję, że w czasie powołań Jan Urban będzie mógł skorzystać ze wszystkich kluczowych piłkarzy. Ostatnio o jednym z nich wypowiedział się Jacek Magiera, który ujawnił szczegóły nt. jego zdrowia. Dla kadry był i wciąż jest to alarm, ponieważ zawodnik ten nie zagrał meczu od ponad pół roku. O kim mowa?
Po zajęciu drugiego miejsca w eliminacjach do tegorocznego mundialu reprezentacja Polski trafiła do baraży, a konkretnie do ścieżki B. To sprawia, że w półfinale czeka nas domowy mecz z Albanią, a następnie (miejmy nadzieję) starcie ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja, które zaważy o awansie.
Spotkanie z Albańczykami zaplanowano na 26 marca. Choć czasu jest jeszcze wiele, to media już teraz powoli żyją nadchodzącym wydarzeniem. Jedno jest pewne -Jan Urban liczy, że wiosną będzie mógł wysłać powołania do wszystkich zawodników, z których chce skorzystać. Być może do kadry wróci ktoś, kto w optymalnej formie jest niezwykle istotną postacią w zespole.
Gorączka przed barażami MŚ. Magiera ujawnia. Chodzi i kluczowego piłkarza
Mowa o Jakubie Moderze. Ostatni mecz 26-latek rozegrał... pod koniec lipca zeszłego roku. Był to sparing przeciwko OGC Nice (1:2). Od tamtej pory zawodnik Feyenoord leczy kontuzję pleców, która początkowo wydawała się błaha, chciano wszystko załatwić zastrzykiem.
Skończyło się na operacji, po której wychowanek Warty i Lecha Poznań znów musiał pauzować. Ostatnio o najświeższej historii Modera opowiedział sam Jacek Magiera. - Ja pamiętam jak pojechałem do Kuby Modera 1 sierpnia. Siedzieliśmy na obiedzie, rozmawialiśmy i on mówi do mnie, że za tydzień wraca do treningów. I ten jego powrót był tak odwlekany z różnych powodów, że zrobiło się to bardzo niepokojące - mówił asystent Jana Urbana w rozmowie z "Faktem".
Na początku stycznia tego roku Jakub Moder wrócił do treningów. Wszystko wskazuje na to, że niebawem znów będzie do dyspozycji Robina van Persiego, który nigdy nie szczędził mu pochwał. - Oby te wszystkie najtrudniejsze, najgorsze rzeczy związane z jego kontuzją, były za nim, aby mógł tylko się skupić na budowaniu formy i mógł być czołowym zawodnikiem naszej reprezentacji - dodaje Magiera, który deklaruje, że sztab odwiedzi 26-latka, jeśli ten będzie grał w holenderskiej ekipie.
W optymalnej formie fizycznej były piłkarz angielskiego Brighton może być kluczowym zawodnikiem reprezentacji Polski, szczególnie po ewentualnym zakwalifikowaniu się na mundial. - Potrzebujemy każdego dobrego piłkarza, który może dużo dać reprezentacji. Chciałbym, żeby był zdrowy, żeby był w formie - podsumował Magiera, mając na myśli Jakuba Modera.