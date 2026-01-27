Alarm w reprezentacji Polski. Jest potwierdzenie ze sztabu Urbana

Po zajęciu drugiego miejsca w eliminacjach do tegorocznego mundialu reprezentacja Polski trafiła do baraży, a konkretnie do ścieżki B. To sprawia, że w półfinale czeka nas domowy mecz z Albanią, a następnie (miejmy nadzieję) starcie ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja, które zaważy o awansie.

Spotkanie z Albańczykami zaplanowano na 26 marca. Choć czasu jest jeszcze wiele, to media już teraz powoli żyją nadchodzącym wydarzeniem. Jedno jest pewne -Jan Urban liczy, że wiosną będzie mógł wysłać powołania do wszystkich zawodników, z których chce skorzystać. Być może do kadry wróci ktoś, kto w optymalnej formie jest niezwykle istotną postacią w zespole.

Kulisy odejścia Tiilikainena z Projektu! "Marzyciel z piękną wizją siatkówki". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Gorączka przed barażami MŚ. Magiera ujawnia. Chodzi i kluczowego piłkarza

Mowa o Jakubie Moderze. Ostatni mecz 26-latek rozegrał... pod koniec lipca zeszłego roku. Był to sparing przeciwko OGC Nice (1:2). Od tamtej pory zawodnik Feyenoord leczy kontuzję pleców, która początkowo wydawała się błaha, chciano wszystko załatwić zastrzykiem.

Skończyło się na operacji, po której wychowanek Warty i Lecha Poznań znów musiał pauzować. Ostatnio o najświeższej historii Modera opowiedział sam Jacek Magiera. - Ja pamiętam jak pojechałem do Kuby Modera 1 sierpnia. Siedzieliśmy na obiedzie, rozmawialiśmy i on mówi do mnie, że za tydzień wraca do treningów. I ten jego powrót był tak odwlekany z różnych powodów, że zrobiło się to bardzo niepokojące - mówił asystent Jana Urbana w rozmowie z "Faktem".

Na początku stycznia tego roku Jakub Moder wrócił do treningów. Wszystko wskazuje na to, że niebawem znów będzie do dyspozycji Robina van Persiego, który nigdy nie szczędził mu pochwał. - Oby te wszystkie najtrudniejsze, najgorsze rzeczy związane z jego kontuzją, były za nim, aby mógł tylko się skupić na budowaniu formy i mógł być czołowym zawodnikiem naszej reprezentacji - dodaje Magiera, który deklaruje, że sztab odwiedzi 26-latka, jeśli ten będzie grał w holenderskiej ekipie.

W optymalnej formie fizycznej były piłkarz angielskiego Brighton może być kluczowym zawodnikiem reprezentacji Polski, szczególnie po ewentualnym zakwalifikowaniu się na mundial. - Potrzebujemy każdego dobrego piłkarza, który może dużo dać reprezentacji. Chciałbym, żeby był zdrowy, żeby był w formie - podsumował Magiera, mając na myśli Jakuba Modera.

Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Jakub Moder, 02.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News

Jakub Moder STEFAN KOOPS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Verona – Udinese:. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports