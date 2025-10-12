Już w minionym tygodniu Litwini bili na alarm, wybiegając myślami do dzisiejszego starcia z reprezentacją Polski w Kownie. Wszystko z powodu obawy przed najazdem polskich kibiców, którzy wykupić mieli nie tylko wszystkie bilety z puli przysługującej przyjezdnym na ich sektor, lecz także szukali swoich miejsc wśród miejscowych fanów. Ich niepokoje podkręcały tylko wspomnienia z 2007 roku, gdy do dantejskich scen doszło przy okazji meczu Vetra Wilno - Legia Warszawa, który został przerwany już po pierwszej połowie.

Otwarcie głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z lokalnym portalem Delfi prezes litewskiej federacji Edgaras Stankevicius, zestawiając przyjezdnych z naszego kraju z Holendrami, których Litwini gościli przy okazji wrześniowego meczu eliminacyjnego.

- Polska kultura kibicowska jest silniejsza niż holenderska. Nasi goście z Holandii byli spokojni. Nic nie zrobili, choć było ich znacznie mniej, około tysiąca. Do niedzieli musimy zapewnić wszelkie środki bezpieczeństwa - mówił szef litewskiego związku.

Polska - Litwa. Policja w Kownie w stanie gotowości. Gospodarze zwiększają środki bezpieczeństwa

O jakich środkach bezpieczeństwa mowa? I ilu kibiców z Polski spodziewają się w niedzielę na ulicach Kowna tutejsze władze? O to postanowiliśmy zapytać litewskiej policji.

- Policja dysponuje wstępnymi danymi dotyczącymi liczby kibiców, którzy mogą przybyć na mecz w Kownie. Jednak dokładniejsze dane mogą zostać podane przez przedstawicieli Litewskiego Związku Piłki Nożnej - poinformował tutejszy komisariat w komunikacie przekazanym naszej redakcji.

Nasi funkcjonariusze analizują i oceniają informacje oraz prowadzą odpowiednie przygotowania. Będziemy gotowi na przyjęcie kibiców i zapewnienie porządku publicznego. Plany zakładają, że w dniu meczu na służbie obecna będzie większa niż zwykle liczba policjantów. Mamy nadzieję, że kibice piłkarscy z obu krajów będą kibicować swoim reprezentacjom odpowiedzialnie i że żadne incydenty nie zepsują tego wydarzenia

W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi o dokładniejsze dane dotyczące liczby polskich fanów zapytaliśmy jeszcze litewską federację.

Oczekujemy, że do Kowna przybędzie 3500-4000 kibiców z Polski

Litewski związek zapewnia równocześnie, że także na stadionie wzmożone zostaną środki bezpieczeństwa. - Mamy nadzieję, że dzięki temu nie dojdzie do większych incydentów w czasie spotkania - przekazali naszej redakcji gospodarze dzisiejszego meczu.

Z Kowna - Tomasz Brożek

Węgry - Armenia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter