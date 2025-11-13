Już w piątek o godzinie 20:45 reprezentacja Polski rozegra przedostatni mecz grupy eliminacyjnej do mistrzostw świata 2026. Rywalem "Biało-Czerwonych" w Warszawie będzie Holandia. "Oranje" są niemal pewni pierwszego miejsca, nasi rodacy zaś mogą raczej powoli szykować się do barażów.

Piątkowa konfrontacja będzie debiutem Jana Urbana na stołecznym obiekcie w roli szkoleniowca. Okolice PGE Narodowego będą zatłoczone, sytuacji nie pomagają trwające prace robotnicze na pierwszej linii metra. Do niedzieli zamkniętych pozostaje 10 stacji: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska na pierwszej linii, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona i Marymont.

Przypomnijmy, że dworzec Warszawa Centralna pozostaje wyłączony od 8 do 16 listopada. Kibice mogą więc spodziewać się utrudnień. Polski Związek Piłki Nożnej wydał komunikat w tej sprawie.

PZPN z informacją dla kibiców. "Prosimy o stosowanie się do poleceń służb i Policji"

"Zalecane jest korzystanie z publicznego transportu zbiorowego, w tym w szczególności z linii metra M2 oraz pociągów SKM i Kolei Mazowieckich, które zapewniają bezpośredni dojazd do stadionu PGE Narodowy (przystanki: Metro Stadion Narodowy oraz Warszawa Stadion)" - napisał.

Dla posiadaczy biletów, zaproszeń i akredytacji PZPN przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego są bezpłatne w dniu meczu od godz. 6:00 do 1:00 w nocy po meczu

Dodano, że bramy stadionu zostaną otwarte o 18:45. Robienie tego dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem jest standardem.

Nie jest zaskoczeniem także prośba o w miarę szybsze przybycie na obiekt oraz niezabieranie plecaków i innych bagażów, które poprzez wymóg kontroli spowolnią przepływ osób.

PGE Narodowy w Warszawie przed Grand Prix Polski na żużlu Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Stadion PGE Narodowy materiały prasowe/materiały zewnętrzne materiały prasowe

Kibice na PGE Narodowym ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News