Alarm przed meczem z Holandią. PZPN ostrzega polskich kibiców
W piątek polscy kibice zgromadzą się na PGE Narodowym podczas meczu z Holandią. W związku z utrudnieniami w warszawskiej komunikacji, całkowitym zamknięciem dworca Warszawa Centralna oraz częściowym pierwszej linii metra, Polski Związek Piłki Nożnej postanowił wydać komunikat skierowany do fanów. Padł apel, który jest standardem przy tak ważnych wydarzeniach.
Już w piątek o godzinie 20:45 reprezentacja Polski rozegra przedostatni mecz grupy eliminacyjnej do mistrzostw świata 2026. Rywalem "Biało-Czerwonych" w Warszawie będzie Holandia. "Oranje" są niemal pewni pierwszego miejsca, nasi rodacy zaś mogą raczej powoli szykować się do barażów.
Piątkowa konfrontacja będzie debiutem Jana Urbana na stołecznym obiekcie w roli szkoleniowca. Okolice PGE Narodowego będą zatłoczone, sytuacji nie pomagają trwające prace robotnicze na pierwszej linii metra. Do niedzieli zamkniętych pozostaje 10 stacji: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska na pierwszej linii, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona i Marymont.
Przypomnijmy, że dworzec Warszawa Centralna pozostaje wyłączony od 8 do 16 listopada. Kibice mogą więc spodziewać się utrudnień. Polski Związek Piłki Nożnej wydał komunikat w tej sprawie.
PZPN z informacją dla kibiców. "Prosimy o stosowanie się do poleceń służb i Policji"
"Zalecane jest korzystanie z publicznego transportu zbiorowego, w tym w szczególności z linii metra M2 oraz pociągów SKM i Kolei Mazowieckich, które zapewniają bezpośredni dojazd do stadionu PGE Narodowy (przystanki: Metro Stadion Narodowy oraz Warszawa Stadion)" - napisał.
Dla posiadaczy biletów, zaproszeń i akredytacji PZPN przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego są bezpłatne w dniu meczu od godz. 6:00 do 1:00 w nocy po meczu
Dodano, że bramy stadionu zostaną otwarte o 18:45. Robienie tego dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem jest standardem.
Nie jest zaskoczeniem także prośba o w miarę szybsze przybycie na obiekt oraz niezabieranie plecaków i innych bagażów, które poprzez wymóg kontroli spowolnią przepływ osób.