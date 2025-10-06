Alarm na Litwie przed meczem z Polską. Służby postawione w stan gotowości

Przed miesiącem na stadionie w Kownie zanotowano rekord frekwencji. Mecz Litwa - Holandia (2:3) w kwalifikacjach mundialu obejrzało z trybun 14 797 widzów. Obiekt może pomieścić 15 tys. kibiców.

Na widowni zasiadło 1000 przybyszów z Niderlandów. W najbliższą niedzielę sektor gości będzie jednak znacznie liczniejszy. Polscy fani w komplecie nabyli przysługujące im 3500 biletów.

Litwa - Polska. Niepokój w Kownie, kibice Legii nie dali o sobie zapomnieć

Ale to nie zamyka tematu. Z Litwy napływają sygnały, że Polacy sukcesywnie wykupują również bilety na sektory dla gospodarzy. Organizatorzy spotkania obawiają się o porządek i bezpieczeństwo na stadionie.

- Mówimy o skoordynowanym, zorganizowanym wsparciu. Myślę, że na pojawi się około 4000 polskich kibiców. Może nawet więcej - mówi szef litewskiej federacji Edgaras Stankevicius, cytowany przez przez serwis Delfi.

To oznacza, że fani z Polski mogą zająć jedną trzecią część obiektu. Na Litwie doskonale pamiętają wydarzenia z 2007 roku. Mecz Vetra Wilno - Legia Warszawa został wóc zas przerwany po pierwszej połowie. Kibole z Łazienkowskiej zdemolowali wówczas stadion niemal doszczętnie.

- Polska kultura kibicowska jest silniejsza niż holenderska - stara się zachować dyplomację Stankevicius. - Nasi goście z Holandii byli spokojni. Nic nie zrobili, choć było ich znacznie mniej, około tysiąca. Do niedzieli musimy zapewnimy wszelkie środki bezpieczeństwa. Współpracujemy ze służbami i UEFA, wymieniamy się informacjami. Wierzę, że bezpieczeństwo publiczne będzie zapewnione i unikniemy incydentów.

Reprezentacja Polski przebywa obecnie na zgrupowaniu w Katowicach. Przed wyprawą na Litwę rozegra towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Początek meczu o 20:45. Relacja live jak zawsze w sportowym serwisie Interii.

Litwa - Holandia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jan Urban Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP