Jan Urban przejął stery w piłkarskiej reprezentacji Polski w lipcu tego roku, zastępując na stanowisku Michała Probierza. - Wróciła normalność - dało się się słyszeć zewsząd w jego początkowym etapie pracy.

63-latek poprawił bowiem atmosferę, która sięgała niemal dna, wygasił aferę, rozgorzałą wokół kwestii kapitańskiej opaski i sprawił, że do kadry wrócił Robert Lewandowski.

Selekcjoner "Biało-Czerwonych" podkreślał już nie raz, że w rozwoju jego kariery - najpierw piłkarskiej, a później trenerskiej - pomógł mu jego pełen miłości związek z żoną Zofią. Ukochana Jana Urbana nie jest osobą znaną z afiszów czy widywaną w blasku fleszów. Ale jej wsparcie jest dla trenera naszej kadry nieocenione.

Tak wyglądał ślub Jana Urbana z żoną Zofią. Zadziwiająca historia

Ich wspólne życie od dawna kręci się wokół futbolu. Piłka nożna naznaczyła nawet dzień ich ślubu kościelnego. Oboje stanęli bowiem przed ołtarzem w dniu w którym walczące o utrzymanie Zagłębie Sosnowiec Jana Urbana grała z Legią Warszawa.

Będący u progu swojej wielkiej, piłkarskiej kariery przyszły selekcjoner postanowił wesprzeć kolegów, przynajmniej w pierwszej połowie, a dopiero potem zająć się ślubnymi przygotowaniami. Nie wszystko poszło jednak po jego myśli. Zresztą... oddajmy głos samemu zainteresowanemu.

- Do przerwy było 0:0. Taksówka czekała, wyjeżdżam z Sosnowca i o mało co nie mieliśmy wypadku. Akurat to się zdarzyło przy komisariacie policji. Wychodzi policjant i gość z samochodu - pod wpływem i to mocnym. Ale udało mi się - wspominał tamte zdarzenia Jan Urban w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim w ich podcaście.

Przed wyjazdem do kościoła Jan Urban musiał jeszcze przebrać się w domu w ślubny garnitur, a do świątyni wszedł spóźniony. Mimo to, pierwsze zdanie, które usłyszał, wcale nie dotyczyło czekającego go sakramentu.

Ksiądz pierwsze co się pyta: "Jaki wynik?". A ja mówię: "Nie wiem, bo grałem tylko pierwszą połowę"

Co ciekawe, jego ukochana i tak była już wówczas jego żoną, bo oboje dzień wcześniej wzięli ślub cywilny.

We wspomnianym wywiadzie na kanale "WojewódzkiKędzierski" Jan Urban podkreślał także, że jakie znaczenie ma dla niego wiara w Boga.

- Moim zdaniem pomaga. Ja jestem praktykujący, chodzę do kościoła. Byłem nawet przed meczem z Finlandią. Ja to traktuję jako taki moment zastanowienia się nad sobą, nad własnym życiem - tłumaczył.

Zaznaczył jednak, że nie ma w zwyczaju, by modlić się o zwycięstwo swojej drużyny.

- Staram się nie prosić mocno o protekcje, bo wydaje mi się, że On ma dużo do roboty, a nie przejmowanie się tym czy ty wygrasz, czy przegrasz. Na mnie ma bardziej wpływ na zasadzie tego, żebym był po prostu lepszym człowiekiem. Raz na tydzień sobie przypomnę: "Ej, uspokój się" - stwierdził selekcjoner reprezentacji Polski, przygotowującej się obecnie do meczów z Nową Zelandią oraz Litwą.

W jaki sposób Jan Urban rozwiązał sprawę z opaską kapitańską? Polsat Sport

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski i Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News