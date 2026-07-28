Piłkarskie mistrzostwa świata w 2022 roku zakończyły się dla reprezentacji Polski sukcesem, za jaki należy uznać wyczekiwany od 36 lat awans z grupy do fazy pucharowej. Styl gry "Biało-Czerwonych" spotkał się jednak wówczas ze sporą krytyką, ale i to szybko zeszło na dalszy plan. Dyskusję o sprawach czysto sportowych szybko przykrył bowiem wybuch afery premiowej.

Wyszła ona na jaw po tekście serwisu WP Sportowe Fakty, który poinformował, że ówczesny premier Mateusz Morawiecki obiecał naszym piłkarzom za wyjście z grupy olbrzymią gratyfikację finansową wynoszącą co najmniej 30 mln zł.

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Po zakończeniu imprezy wybuchła więc burza, dotycząca tego, jak wyglądał podział pieniędzy - które ostatecznie nigdy nie zostały wypłacone - przed niezwykle prestiżowym meczem 1/8 finału z późniejszym finalistą - Francją, przegranym przez reprezentację Polski 1:3.

Mateusz Morawiecki wprost o aferze premiowej. "Biorę to na siebie"

Właśnie do tej sprawy wrócił podczas wizyty w studiu Kanału Zero Mateusz Morawiecki.

- Czy żałuje pan, że przez pana nasi piłkarze się pokłócili o wymyślone przez pana premie i odpadli z mistrzostw świata? - zagadnął byłego premiera prowadzący rozmowę Jacek Prusinowski, cytując pytanie zadane przez jednego z internautów.

- O to jest bardzo przewrotne, przemieszane są tutaj fakty i śmieszna fikcja. Żałuję, że jako Adam podałem to jabłko Ewie w Raju. Żałuję, że podyktowałem tego karnego zamiast sędziego Webba w meczu Polska - Austria. A tutaj akurat nie jestem taki całkowicie bez winy, bo muszę na siebie wziąć jej część - odparł Mateusz Morawiecki.

- Więc te premier były proponowane przez pana na spotkaniu? - dopytał dziennikarz.

- Tak, tak, tak - odpowiedział wprost były premier. I przyznał wprost, że był to błąd. - Tak mówią mądrzy ludzie dzisiaj, wtedy mówili inaczej. Ale ja biorę to na siebie - przekazał, po czym dodał:

Natomiast mogę powiedzieć, że jako fan piłki nożnej za dojście Polaków do jakiegoś tam chociaż ćwierćfinału czy półfinału naprawdę dałbym bardzo dużo

Za aferę premiową publicznie przepraszał później przez meczem eliminacyjnym z Czechami w Pradze kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. - Chcę przeprosić kibiców, że jako kapitan nie powstrzymałem tych wydarzeń w odpowiednim momencie i dlatego przeistoczyło się to w tzw. aferę premiową. Sprawa nie była dla nas poważna i realna, ale mieliśmy kilka okazji, żeby zamknąć temat, przerwać dyskusję. Zapłaciliśmy za to cenę, można to było załatwić inaczej - mówił.

Mateusz Morawiecki Anita Walczewska East News

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda / REPORTER East News

Czesław Michniewicz ABDULLAH MAHDIAFP AFP





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