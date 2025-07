Adrian Siemieniec: Marzę, by kiedyś przejąć reprezentację Polski

Z Adrianem Siemieńcem rozmawiamy po przegranym aż 1:7 sparingu z Widzewem Łódź.

Przemysław Langier (Interia Sport): Zastanawiałem się, czy spotkam dziś uśmiechniętą wersję Adriana Siemieńca, czy coś się zmieni.

Adrian Siemieniec (trener Jagiellonii Białystok): Łomot był, to prawda. Jeśli miałbym szukać pozytywów, to w tym, że to tylko mecz sparingowy. To się zdarza, ale kluczem jest, jak sobie trener z tym radzi. Były momenty, w których po porażce zasada 24 godzin była mi obca i potrzebowałem więcej, by wrócić na odpowiednie tory. Dziś też nie jest łatwo mi z porażkami, ale chyba nauczyłem się szybciej trawić przegraną.

Bardzo zmieniły cię te ostatnie dwa lata w piłce? Poziom stresu, emocji, czy zaangażowania chyba wpłynąłby na każdego człowieka.

Trudno mi oceniać samego siebie, bo nie mam możliwości stanięcia z boku i zerknięcia - dlatego nie wiem, jak zmieniłem się jako człowiek. Łatwiej mi opisać z zawodowego punktu widzenia. Ostatni okres doświadczył nas, mnie, i dużo więcej rozumiem. Wiem, jak reagować na trudne sytuacje - jak choćby mecz przegrany 1:7. Gdyby coś takiego zdarzyło się w pierwszym okresie przygotowawczym, nie byłoby tak łatwo. Dziś nikt tej porażki nie rozpatruje w kontekście podważania mnie jako trenera, bo udowodniłem, że obrany kierunek jest dobry. Dwa lata temu może nie byłbym pierwszym trenerem zwolnionym w okresie przygotowawczym, ale znaleźliby się kibice, którzy patrzyli by bez zaufania.

Miałbyś wysoki próg wejścia.

A w piłce tak czasami po prostu jest. I trzeba zrozumieć, dlaczego tak się stało, i wykorzystać to z korzyścią dla zespołu.

Polsat Sport Polsat Sport

Na co stać Jagiellonię w nowym sezonie?

Stres przed tym sezonem jest większy? Jagiellonia to już określone oczekiwania, a jednak drużyna - mówiąc delikatnie - nie przechodzi suchą stopą przez okienko transferowe.

Szczerze mówiąc nie czuję, by była wywierana jakaś niezdrowa presja - czy to ze strony mediów, czy kibiców. Każdy zdaje sobie sprawę, że możemy potrzebować więcej czasu niż zazwyczaj. Jednocześnie mi ciężko mówić w kategoriach, że daję sobie sezon, który - powiedzmy - będzie takim…

Sezonem przejściowym?

No właśnie nie chciałem użyć tego słowa. Powiedzmy, że nie powiem, że to sezon, w którym o nic nie gramy. To nawet nie wynika ze strategii klubu, czy celów, jakie się przede mną stawia, a z tego, jakim jestem człowiekiem. Moja własna ambicja nie pozwala mi podejść w minimalistyczny sposób. Ja chcę w tym sezonie wygrywać, choć widzę, co się dzieje. Liga staje się coraz bardziej konkurencyjna, trzeba wchodzić na naprawdę wysoki poziom.

Nie irytuje cię, że od dwóch lat budujecie najlepszą Jagiellonię w historii, a piłkarzy podbiera wam Górnik Zabrze? Wiadomo, wielki klub, ale w ostatnich latach średniak Ekstraklasy.

Każda historia jest inna i do każdego zawodnika trzeba podejść indywidualnie, rozłożyć na czynniki pierwsze. To nie jest takie proste, że Górnik jest aktywniejszy od Jagiellonii i piłkarze wolą tam grać. Poza tym nie chciałbym mówić o innych, a o nas - co my oferujemy. Na pewno nie będę nikogo krytykować, że zdecydował się odejść, bo musiało się to wiązać z szeregiem spraw, które o tym zdecydowały. Z każdym z odchodzących piłkarzy łączą mnie świetne relacje i poniekąd oni wyprowadzili mnie na poziom, na którym dziś jestem. Trzymam za nich kciuki, choć jako trenerowi szkoda mi, że nie wybrali pozostania w Jagiellonii.

To inaczej - nie kusi cię czasem, by zapukać do gabinetu Łukasza Masłowskiego i powiedzieć, że skoro klub zarobił w ostatnich dwóch latach najlepsze pieniądze w swojej historii, to może warto rozważyć lekkie naciągnięcie zasad finansowych, które panowały od początku?

Ale ten medal ma dwie strony. Spójrz, co się stało przez ostatnie dwa lata - wygraliśmy mistrzostwo Polski i brązowy medal, Superpuchar, osiągnęliśmy półfinał Pucharu Polski i ćwierćfinał Ligi Konferencji. Wprowadziliśmy piłkarzy do reprezentacji Polski, sprzedawaliśmy drożej niż kupowaliśmy, zainwestowaliśmy w zawodników, których dzisiejsza wartość jest dużo większa niż w chwili podpisywania kontraktów. Trudno jest cokolwiek złego powiedzieć o tym sposobie funkcjonowania.

Oczywiście, choć gdy otwierają się nowe drzwi, zawsze wiąże się to z wyzwaniem, jak sobie poradzić z taką sytuacją. Jagiellonii te drzwi się otworzyły.

Tak, ale powinniśmy dyskutować trochę inaczej, bo to nie jest tak, że Łukasz Masłowski nie chce wydać pieniędzy. On chce wydać, ale tam, gdzie uważa, że warto. To kwestia budowania tożsamości drużyny i pewnej idei. Łatwo jest przewartościowywać pewne rzeczy, płacić więcej, niż ktoś zasługuje, bo rynek tak chce - ale my nie chcemy. To nasza droga. Co nie znaczy, że nie zadaję Łukaszowi trudnych pytań.

Jakie ostatnio zadałeś?

(Śmiech) Powiedzmy, że to zostanie między nami. Ale co chcę powiedzieć - że pojawiają się trudne tematy - sprowadzające się do kierunku tej drużyny, strategii. Finalnie znajdujemy kompromis i idziemy wspólną drogą. W sumie to się zastanawiam, dlaczego w ogóle poddaje się w wątpliwość tę drogę?

Ja nic nie podważam. Po prostu zastanawia mnie, na ile was kusi możliwość skorzystania z drogi, która do tej pory była dla Jagi zamknięta.

Wiele rzeczy trzeba przeanalizować. Łukasz nie zarządza swoimi pieniędzmi, tylko właściciela klubu. Też ma jakieś cele postawione. Kolejna sprawa - statystycznie sporo osób osiągających fortunę na loterii, po pewnym czasie staje się bankrutami. W tym czasie osoby, które krok po kroku budowali swoje imperia, wiedzą, jak ważny jest szacunek do pieniądza. Jagiellonia ma być tym drugim przykładem. Zarobiliśmy dziś trochę pieniędzy, ale one nie spadły z nieba. Były efektem ciężkiej, mądrej pracy. Dlatego chcemy się tego trzymać i rozsądnie gospodarować. Swoją drogą uważam, że w Polsce nie brakuje nam pieniędzy, a konsekwencji i idei. Pomysłu, na to, jaki ma być klub i jaka ma być drużyna. Za dużo rozmawia się o narzędziach, za mało o tej drugiej kwestii.

"Mateusz Skrzypczak? Kiedyś źle się zachowałem"

Punktem wyjścia do tego pytania był brak porozumienia z Jarosławem Kubickim właśnie na poziomie finansowym - wspominał o tym sam Łukasz Masłowski. Ale zostawmy pieniądze i skupmy się na odejściach samych w sobie. Straty którego piłkarza szkoda ci najmocniej?

Każdego, z którym byłem związany. Wymieńmy - dużo przeżyliśmy z Michalem Sackiem. To piłkarz, który nieco inaczej buduje relacje, nie wchodzi w głęboką relację z trenerem. Ale fantastycznie pasował do naszej ideologii, poniekąd sami sobie go wymyśliliśmy w takim miejscu na boisku. Bez wątpienia pomogło nam to w mistrzostwie Polski. Mati Skrzypczak, Jarek Kubicki, Kris Hansen - to byli zawodnicy, z którymi bardzo dużo pracowałem i emocjonalnie, po ludzku, nie było łatwo z nimi się rozstać. Zwłaszcza z Matim, bo odbyło się to na koniec czasu urlopowego, gdy byliśmy gotowi do powrotu do treningów. Wiąże się z nim też inna historia. Kiedyś był taki mecz, w którym potraktowałem go źle, powiedziałem mu o tym. To było w pierwszym sezonie, gdy mieliśmy już pewne utrzymanie i graliśmy na Lechu. Wiedziałem, jak ważny był to mecz dla Matiego, a mimo to postawiłem na piłkarzy, którzy mieli koniec kontraktów. Ostatecznie i tak przegraliśmy, a Mati nie zagrał… Później zaczął się następny sezon i też nie grał - bo stawiałem na Miłosza Matysika i Adriana Diegueza. Mateusz był trochę obok, nie dostał tyle zaufania, ile oczekiwał. Ale nie poddał się. Był niesamowitym profesjonalistą na treningu. Finalnie wywalczył miejsce w składzie, a więź, którą zbudowaliśmy - zwieńczoną jego debiutem w reprezentacji - spowodowała, że jego odejście naprawdę bolało.

Jako trener patrzysz na niego, jak na swój produkt?

Na pewno najlepszy moment osiągnął, gdy ja byłem trenerem, ale powiedzenie, że to, jakim się stał piłkarzem, byłoby zbyt dużym uproszczeniem faktu, jak wielką zasługę w tym wszystkim ma on sam. Przecież gdyby nie jego determinacja, nie zacząłbym na niego stawiać. Cieszę się, że to dostrzegłem i zaufaliśmy sobie wzajemnie.\

Jak można zostać liderem?

Budujesz tych zawodników. Taki Afimico Pululu powiedział mi, że wystarczyła mu pierwsza rozmowa z tobą, by wiedział, że za tego trenera jest gotów umierać na boisku…

Tu akurat zadziałały słowa, ale moc nie bierze się z nich, tylko z małych rzeczy. Z tego, jaki jesteś na co dzień. Jaką aurę budujesz wokół siebie i jak pozwalasz zawodnikom uwierzyć, że są naprawdę dobrzy. Jest nawet takie fajne powiedzenie: dobry lider pozwoli uwierzyć w niego, a świetny - w siebie.

Ale wprost - jak to robisz?

Trzeba by wejść do środka i to przebadać. Ale muszę obalić pewien stereotyp, że Adrian Siemieniec to fantastyczny człowiek bez wad. Tak nie jest i każdy, kto jest ze mną blisko, zna je.

Wymienisz?

Choćby zachowania po porażkach - tu jest dużo do pracy. Moje stany emocjonalne nie są wtedy wzorowe. Są rzeczy, które mi się we mnie nie podobają, a które ciężko mi nazwać. Ale chodzi mi o to, że nikt nie jest idealny, ale zawsze staram się być dobrym człowiekiem. Staram się dbać o gesty, których się nie dostrzega, a są kluczowe, jeśli chodzi o budowanie relacji i zaufania. Z tym jest tak, jak z chodzeniem na siłownię - jeśli pójdziesz raz na tydzień na trzy godziny, to nie zobaczysz efektów. Ale jak pójdziesz każdego dnia na pół godziny, niezależnie od tego, czy masz dobry dzień, one po prostu przyjdą. To proces.

Podam ci jeszcze jeden przykład budowania relacji i wchodzenia w taką, o jakiej mówił Pulu. Weźmy miłość. Nie ma jednego momentu, w którym powiesz, że się zakochałeś. To się buduje poprzez zwiększanie zaufania, dostarczanie małych gestów. I nagle pewnego dnia budzisz się i mówisz: kocham ją. To samo jest w zarządzaniu grupą. Wskutek tego procesu nagle piłkarz się budzi i mówi: chcę pomóc temu trenerowi. Takie coś wydarza się bezwarunkowo. Nie dlatego, że poszliśmy na kręgle i napiliśmy się piwa. Atmosfera bierze się z uczciwości, zaufania. Wprowadzanie sztywnych regulaminów za to sprawi, że ludzie cię słuchają, ale za tobą nie podążają.

Mówiłem o Pululu, ale tak się zastanawiam - czemu on jeszcze jest z wami? Pamiętam, jak Łukasz Masłowski mówił, że trudno go będzie utrzymać… Sam też raczej skłaniał się do odejścia, więc wśród kibiców mogą pojawiać się znaki zapytania, czy to nie przełoży się na kwestie motywacyjne.

Myślę, że to pierwsze nie jest pytanie do mnie. Natomiast co do drugiego - coś takiego byłoby naturalne i nie miałbym z tym większego problemu. Moim zadaniem by było odzyskać motywację u piłkarza poprzez wytłumaczenie mu, czemu tak się dzieje. Gdybym nie widział wystarczającego głodu u Afiego - rozumiałbym to. Natomiast problem by się zrodził, gdyby sytuacja się przedłużała. Wtedy źle by to wpływało na drużynę, a drużynę muszę chronić - choćby poprzez niewystawienie podstawowego piłkarza. Natomiast mówimy czysto teoretycznie - ja zupełnie nie obserwuję jakiegoś zjazdu motywacyjnego u Afimico, co świadczy o jego dojrzałości i sile psychicznej.

Afimico Pululu zostaje w Jagiellonii?

Jest bardzo dużo warunków, które mogą wpłynąć na odpowiedź. To kwestia, co się wydarzy na rynku, kto się po Afiego zgłosi, lub czy się zgłosi… Ja po prostu chciałbym, byśmy wszyscy podjęli najlepszą decyzję dla klubu i dla zawodnika. Dziś nie wiem, jaka ona będzie. Takie sytuacje od czasu do czasu się pojawiają. Weźmy Matiego Skrzypczaka - dziś ktoś może się dziwić, jakim cudem za takiego wzięliśmy tak mało, jak powinniśmy z 5 mln euro. Ale jednocześnie nie zna otoczki całej sytuacji i tego, że zainteresowanie Matim było duże, gdy kończył mu się kontrakt z Jagiellonią. Przedłużenie takiego zawodnika nie jest łatwe. Pograł z nami dłużej, a odejście odbyło się przy wzajemnym szacunku.

Jagiellonia może być mocniejsza, mimo masowych odejść?

Odejścia zastępowane są przyjściami. Wierzysz, że będziecie jeszcze mocniejsi po zsumowaniu jakości poszczególnych zawodników?

To zależy, co dokonamy dalej w okienku, bo czekają nas co najmniej dwa transfery. No i pytanie, jak dużą perspektywę przyjmiemy. Dziś ściągamy piłkarzy w dobrym wieku - Yuki czy Bernardo to roczniki 2000. Podpisujemy długie kontrakty. I jesteśmy pewni, że każdy z nich przy otoczeniu odpowiednią opieką, może wejść na wyższy poziom, niż dziś. Znów przytoczę Matiego - spędził w Jagiellonii trzy lata. W pierwszym roku nie był zawodnikiem podstawowego składu, a drużyna broniła się przed spadkiem. Po trzecim sezonie odszedł jako najlepszy obrońca ligi.

Czyli patrząc wąsko, tylko na najbliższy sezon, czeka was niepewność, czy to odpali już teraz, czy nie.

Zawsze jest niepewność. Jakbyś po sezonie mistrzowskim zadał mi pytanie, czy jestem pewny, że w kolejnym znów będziemy na podium, powiedziałbym ci, że nie. My możemy być lepsi niż przed rokiem, a się okaże, że sześć innych drużyn jest jeszcze lepszych. Wtedy trzeba będzie siąść i się zastanowić nad kierunkiem, ale generalnie suchy wynik nie zawsze oddaje rzeczywistość. W tym sezonie byliśmy inną drużyną, niż w poprzednim - nie wiem, czy lepszą, czy gorszą. Po prostu inną, bo okoliczności były inne.

Cezary Kulesza nie dzwonił, ale marzenie o reprezentacji jest

Zmieniając wątek - Cezary Kulesza dzwonił do ciebie?

Dostałem dziś to samo pytanie w TVP Sport po sparingu. Potem żałowałem, że nie zapytałem przewrotnie, w jakim celu miał dzwonić?

No przecież nie z życzeniami. Nie masz teraz urodzin.

Tak, żartuję, wiem, że moje nazwisko jest wymieniane w przestrzeni medialnej. Ale ja podchodzę do tego spokojnie. Wiem, w jakim jestem momencie, dużo pracy przede mną. Staram się nie zajmować rzeczami, na które nie mam wpływu. Mam wpływ na to, że moja drużyna w meczu z Widzewem nie wyglądała zbyt dobrze, więc klimat wokół mojej kandydatury nie byłby już tak pozytywny.

Bez przesady, to tylko sparing.

Tak tylko wtrącam, ale już całkiem serio - ja nie mam w tej sprawie żadnych oczekiwań. Dla mnie fakt, że społeczność zajmująca się piłką nożną wymienia mnie w kontekście zostania selekcjonerem, to duży ukłon w moją stronę.

Nie mieliście takiej rozmowy w Jagiellonii, co by było gdyby…? Gdyby prezes Kulesza jednak pewnego dnia odpowiedni telefon wykonał.

Prezes Strzałkowski ostatnio rzucił w wywiadzie: wy mi zostawcie tego Siemieńca w spokoju. To miłe, bo oznacza, że mój szef docenia moją pracę i chce, bym ją kontynuował. W żarcie niedawno mi powiedział, żebym w razie czego się nie wygłupiał. Ale temat nie istnieje. Jak się pojawi, to będziemy myśleć, jak nim zarządzić. Samo zostanie selekcjonerem jest zaszczytem i moim marzeniem - co nie zmienia faktu, że mogę o to powalczyć również w przyszłości i jeszcze mocniej udowodnić, że na to zasługuję.

Wiesz w ogóle, gdzie chciałbyś być za 10-15 lat?

Na lodówce nie wypisuję sobie celów. Staram się wykorzystać każdy dzień, by się rozwijać, ale co przyniesie przyszłość? Nie wiem. Jakieś marzenia mam - jednym jest reprezentacja, choć pytanie jest o moment. A jeśli chodzi o karierę klubową, to gra w Lidze Mistrzów lub prowadzenie zespołu z lig top 5. Ostatnio z żoną byliśmy we Włoszech i nie ukrywam, że ten kierunek podoba mi się bardzo…

Adrian Siemieniec Foto Olimpik AFP

Adrian Siemieniec Aleksander Kalka AFP