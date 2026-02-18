Absurdalna oferta dla Polski. Rybus ogłasza ws. Rosji. Protesty na nic

Maciej Rybus na dobrą sprawę zastopował swoją profesjonalną karierę. 36-latek był widziany po raz ostatni na zawodowych boiskach w maju 2024 roku, w ligowej potyczce Rubina Kazań z PFK Soczi. Później wylądował na bezrobociu i choć otrzymywał oferty od innych klubów, żadnej z nich nie przyjął. Tak trafił do amatorskich rozgrywek Winline Media League, występując w drużynie FC 10. Ale i tu dotknęły go problemy zdrowotne. Musiał poddać się operacji przepukliny pachwinowej.

Ostatnio nasz 66-krotny reprezentant był widziany w Polsce przy okazji turnieju "Gwiazdy na gwiazdkę". Podczas swojej wizyty opowiedział przed kamerą "Kanału Sportowego" o swoich najbliższych planach.

- Byłem na święta z dziećmi i na Sylwestra tutaj 3 tygodnie. Później wróciłem do Moskwy na 10 dni - sam przyleciałem (...) Na razie nie mam biletu powrotnego, w jedną stronę. Mam kilka też spraw tutaj do pozałatwiania, także na pewno do końca stycznia jestem tutaj - powiedział Maciej Rybus.

36-latek znalazł się w centrum uwagi w 2022 roku po zbrojnym ataku wojsk Władimira Putina na Ukrainę. A to dlatego, że ze względu na rodzinę zdecydował się pozostać w kraju agresora. I nawet teraz, z perspektywy niemal czterech lat, nie żałuje tamtego ruchu.

- Nie żałuję niczego. Nic bym nie zmieniał. Rodzina jest zawsze najważniejsza, niezależnie od okoliczności wokół - wypalił stanowczo. Co więcej, Rybus nie ma także żalu do kibiców za to, jak krytykowali jego decyzję o pozostaniu w kraju Putina. - Wiem, że było dużo hejtu na mnie i jest. Różne ludzie mają zdania, ja to szanuję, ale dla mnie najważniejsza jest rodzina. Ja mogę jakoś tam cierpieć, ale najważniejsze, żeby rodzina na tym nie cierpiała - tłumaczył.

Polska vs Rosja? Rybus wprost o propozycji takiego meczu

Teraz Maciej Rybus znów pojawił się w mediach, choć tym razem w rosyjskich. Rozmowę z byłym reprezentantem Polski przeprowadził tamtejszy portal "Metaratings", a 36-latek został w nim zapytany o szalenie brzmiący pomysł rozegrania meczu Polska - Rosja. Odpowiedź byłego piłkarza Lokomotiwu Moskwa była jednoznaczna.

- Nie ma szans, żeby Rosja grała z Polską w najbliższym czasie. Sami widzicie, z kim grają Rosjanie. Nie mogę nazwać Mali i Gwatemali niepoważnymi drużynami. Ale byłoby lepiej, gdyby rosyjska reprezentacja grała z uczestnikami Mistrzostw Świata, a nie z Mali i Gwatemalą.

Przypomnijmy, że to czekająca na barażowy mecz ze "Sborną" Polska jako pierwsza złożyła protest, domagając się zawieszenia Rosji i jej drużyn narodowych oraz klubowych w rozgrywkach FIFA oraz UEFA. Ostatecznie nasza federacja dopięła swego. Choć pod Kremlem liczą już na to, że mimo trwającego konfliktu uda im się niebawem wrócić na piłkarskie salony.

