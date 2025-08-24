Absolutny hit, reprezentant Polski o krok od Serie A. Padła konkretna data

Swoją piłkarską przygodę Adam Buksa zaczynał jako junior Garbarni Kraków. W roku 2013 przeszedł natomiast do konkurencyjnej Wisły, jednak nie zabawił w niej długo. Raptem kilka miesięcy później talentem krakowianina zainteresował się bowiem włoski klub Novara.

To właśnie po przygodzie w słonecznej Italii na dobre rozpoczęła się seniorska kariera Buksy. Początkowo był on zawodnikiem polskich ekip, lecz w 2020 roku pozyskaniem polskiego napastnika zainteresował się... amerykański zespół New England. W późniejszych latach Buksa zwiedził także Francję oraz Turcję, aby w 2024 roku wylądować w duńskim FC Midtjylland.

W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że i ta przygoda prawdopodobnie nie potrwa zbyt długo, bowiem o mierzącego blisko 191 cm wysokości napastnika reprezentacji Polski ma zabiegać włoskie Udinese. Wedle doniesień tamtejszych ekspertów, spawa transferu Polaka do Italii jest już niemal pewna, a data jego przybycia do siedziby klubu doskonale znana.

Buksa przejdzie testy medyczne w Udinese. Kolejny Polak może zagrać w Serie A

Jak podaje dziennikarz "Sky Sport" Gianluca Di Marzio, już w najbliższy poniedziałek (25 sierpnia) Adam Buksa ma zawitać do ośrodka szkoleniowego Udinese, aby przejść obowiązkowe testy medyczne. Oznacza to, że transfer napastnika reprezentacji Polski jest już na bardzo zaawansowanym poziomie i jeśli wszystko pójdzie po myśli obydwu stron, w niedalekiej przyszłości będziemy mogli spodziewać się kolejnego "Biało-czerwonego" w Serie A.

Adam Buksa z pewnością jest jednym z bardziej "nietypowych" napastników ostatnich lat. Rzadko kiedy zdarza się bowiem, iż na tej pozycji grywa tak wysoki zawodnik. Niemniej warunki fizyczne to zdecydowany atut Buksy, który w poprzednim sezonie przyniósł mu 15 goli oraz 2 asysty w 39 rozegranych spotkaniach. W narodowych barwach 29-latek wystąpił natomiast 23 razy, wpisując się na listę strzelców siedmiokrotnie. Dla Udinese, które sezon Serie A 2024/2025 zakończyło dopiero na 12. miejscu w tabeli, tego typu nabytek może się okazać nieocenionym wzmocnieniem.

Matty Cash, Jakub Moder i Aleksander Buksa w meczu Polska - Mołdawia Piotr Dziurman/REPORTER Reporter

Adam Buksa ANDER GILLENEA / AFP AFP

Adam Buksa cieszący się z gola na Euro 2024 przeciwko Holandii JOHN MACDOUGALL / AFP AFP

