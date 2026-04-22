Reprezentacja Polski była o krok od awansu na piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Podopieczni Jana Urbana przegrali finał baraży ze Szwecją 2:3 i musieli obejść się smakiem.

W przestrzeni medialnej pojawiły się jednak informacje, że być może będzie potrzebne zastępstwo za reprezentację Iranu. Jest to pokłosie konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

Wówczas niepoprawni optymiści wskazywali na to, że być może przed Polską otworzy się szansa, aby jednak za kilka tygodni wystąpić na piłkarskiej imprezie czterolecia. Prezydent FIFA Gianni Infantino od początku studził nastroje i podkreślał z przekonaniem, że Irańczycy przylecą w czerwcu do Stanów Zjednoczonych. "Irańska drużyna na pewno przyjedzie. Mamy nadzieję, że do tego czasu sytuacja się uspokoi. To z pewnością by pomogło" - podkreślał.

Irańska federacja piłkarska zwróciła się już w marcu do FIFA o przeniesienie meczów reprezentacji poza Stany Zjednoczone, jednak światowa federacja odrzuciła taką możliwość ze względu na ograniczenia logistyczne.

We wtorek głos w tej sprawie zabrał minister sportu - Ahmad Donyamali. - Naszym zawodowym obowiązkiem jest przygotowanie reprezentacji narodowej do mistrzostw świata, ale decyzja o udziale w mundialu leży w gestii rządu - przekazał irański polityk, cytowany przez agencję Tasim.

Mundial 2026. Co z Iranem? Rzecznika rządu zabrała głos

W środę pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Rzeczniczka irańskiego rządu Fateme Mohadżerani oświadczyła, że poczyniono wszystkie niezbędne przygotowania do udziału reprezentacji piłkarskiej w mistrzostwach świata - podała w środę Al-Dżazira.

W rozmowie z państwowym nadawcą IRIB Mohadżerani powiedziała, że ministerstwo sportu i młodzieży skoncentrowało się na zapewnieniu wszystkich warunków potrzebnych do udanego występu na najważniejszym turnieju piłkarskim. Wypowiedź rzeczniczki rządu sugeruje, że irańska drużyna wystąpi w turnieju.

Reprezentacja Iranu ma rozegrać wszystkie swoje mecze na mundialu w Stanach Zjednoczonych. Znalazła się ona w grupie z Nową Zelandią, Belgią i Egiptem.

Donald Trump i Gianni Infantino, 05.12.2025 r.

