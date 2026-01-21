A jednak transfer. Kluczowy reprezentant Polski zmienia klub. Znamy szczegóły
Janowi Urbanowi zależało na tym, aby Sebastian Szymański zmienił klub i tak właśnie się dzieje. Fabrice Hawkins z RMC Sport informuje, że transfer reprezentanta Polski został dopięty. Tym samym opuści on tureckie Fenerbahce i przeniesie się do Francji. Transakcja będzie opiewać na 10,5 miliona euro. Publicznie podano również inne szczegóły umowy.
W interesie Jana Urbana i reprezentacji Polski było to, aby tej zimy Sebastian Szymański zmienił klub.
Polak przestał odgrywać ważną rolę w Fenerbahce, co w perspektywie zbliżających się baraży o mistrzostwa świata wyglądało bardzo niepokojąco. Mówimy wszak o kluczowym reprezentacie Polski.
Od jakiegoś czasu media informowały o tym, że transfer Sebastian Szymańskiego bliża się z tygodnia na tydzień. Teraz doczekaliśmy się jednak przełomowych informacji.
Fabrice Hawkins z RMC Sport podaje, że wszystko zostało już "dopięte". Doszło do porozumienia ws. transferu, na mocy którego Sebastian Szymański przeniesie się z Fenerbahce do Stade Rennais.
Sebastian Szymański zmienia klub. Reprezentant Polski zagra we Francji
Francuski klub zapłaci za reprezentanta Polski 10,5 miliona euro. Jego umowa ze Stade Rennais będzie obowiązywać do końca sezonu 2028/29. To oznacza, że wygaśnie dopiero przed kolejnymi mistrzostwami świata.
- Sprawa, która była przedmiotem dyskusji od kilku dni, wkrótce zostanie rozstrzygnięta. Według informacji RMC Sport, klub Rennes osiągnął pełne porozumienie w sprawie podpisania kontraktu z Sebastianem Szymanskim - podaje Fabrice Hawkins.
- Polski ofensywny pomocnik przeniesie się do Bretanii z Fenerbahçe za 10,5 mln euro. 26-letni piłkarz podpisze kontrakt ze Stade Rennais do 2029 roku - dodaje dziennikarz.
Pozostaje mieć nadzieję na to, że Sebastian Szymański w nowym klubie będzie cieszył się regularną grą na swojej ulubionej pozycji.
Od grudnia 2025 roku Polak w Fenerbahce rozegrał tylko 142 minuty. W ostatniej kolejce, kiedy Fenerbahce mierzyło się z Alanyasporem, reprezentant Polski był już wyłączony z kadry.
Stade Rannais obecnie plasuje się na 6. miejsce we francuskiej Ligue1. W zasięgu nowej drużyny Sebastiana Szymańskiego jest nawet walka o czołową czwórkę, która gwarantuje udział w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.