A jednak, Szwedzi ukarani przez FIFA za finał baraży z Polską. Tak potraktowali polski hymn

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Nie milkną echa marcowego finału baraży Polaków o awans na mistrzostwa świata. Szwedzka federacja poinformowała o karze nałożonej przez FIFA za niewłaściwe zachowanie swoich kibiców. Szwedzi otrzymali karę w wysokości 7500 franków szwajcarskich za wygwizdanie "Mazurka Dąbrowskiego" tuż przed meczem w Solnie.

Robert Lewandowski w czerwonej koszulce z numerem 9 i czarną maską prowadzi piłkę pod presją obrońcy Szwecji nr 15; z lewej obserwuje akcję zawodnik z nr 22.
Robert Lewandowski nie miał łatwo w starciu z defensorami reprezentacji SzwecjiPhoto by JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFPAFP

Niespełna miesiąc temu reprezentacja Polski stoczyła ostateczny bój o awans na Mistrzostwa świata 2026. Drużyna Jana Urbana miała przed sobą dwuetapowe baraże, których triumfator już w czerwcu miał zmierzyć się na mundialu w grupie z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

Los sprawił, że w półfinale na PGE Narodowym Polacy mierzyli się z Albanią. Do przerwy sytuacja nie wyglądała zbyt optymistycznie, "biało-czerwoni" musieli odrabiać straty. Ta sztuka ostatecznie się udała, trafienia Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego dały reprezentacji Polski awans do finału baraży.

Tam czekali już Szwedzi, którzy w swoim półfinale bez większych problemów wygrali 3:1 z Ukrainą. Prawdziwym katem naszych wschodnich sąsiadów okazał się Viktor Gyokeres. Snajper Arsenalu popisał się hat-trickiem. Losy awansu miały rozstrzygnąć się 31 marca w Solnej.

Szwedzi ukarani za zachowanie kibiców. FIFA wydała ostateczny werdykt

W opinii wielu kibiców Polacy w Szwecji zaprezentowali się znacznie lepiej niż w poprzednim starciu z Albanią. Przynajmniej w ofensywie, bo proste błędy w defensywie Szwedzi wykorzystywali bezlitośnie. Z tego powodu Polacy dwukrotnie musieli odrabiać straty. Remis 2:2 dały gole Nicoli Zalewskiego i Karola Świderskiego. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy - po serii błędów awans na Mundial 2026 Szwedom w 88. minucie dał Gyokeres.

Jeszcze przed meczem doszło do incydentu, który wywołał oburzenie nie tylko w polskich, ale również i szwedzkich mediach. Lokalni kibice, którzy zasiedli na Strawberry Arenie, wygwizdali hymn Polski. Takie zachowanie odnośnie "Mazurka Dąbrowskiego" nie przeszło bez echa również w strukturach FIFA.

Szwedzka federacja poinformowała we wtorek o oficjalnej karze, którą otrzymała od FIFA za zachowanie swoich kibiców. Nasi ostatni rywale będą musieli zapłacić kwotę 7500 franków szwajcarskich z powodu niewłaściwego zachowania podczas odgrywania hymnów państwowych.

- Ubolewamy nad tym, co się stało i podzielamy pogląd FIFA, że wygwizdanie hymnu narodowego naszych gości jest przejawem braku szacunku. Nie chcemy widzieć takiego zachowania ze strony naszej publiczności - powiedział sekretarz generalny szwedzkiej federacji Niclas Carlnén.

polski piłkarz w czerwonym stroju z opaską na głowie prowadzi piłkę podczas meczu przeciwko zawodnikowi w żółto-niebieskim stroju na zielonym boisku, w tle widoczni inni piłkarze i kibice na trybunach
Mecz Szwecja - PolskaIMAGO/Peter Sonander/SPP/Imago Sport and News/East NewsEast News
piłkarze w żółto-niebieskich i czerwonych strojach walczą o piłkę pod bramką, bramkarz w zielonym stroju próbuje interweniować, a z trybun dopingują kibice z biało-czerwonymi flagami i szalikami
Mecz Szwecja - PolskaJONATHAN NACKSTRANDAFP
piłkarz w żółto-niebieskim stroju Szwecji świętuje zdobycie gola na boisku, energicznie wskazując palcem na swoją koszulkę, zadowolony kolega biegnie tuż za nim, a w tle rozmyty tłum kibiców
Szwecja awansowała na mistrzostwa świata Rex Features/East News East News
