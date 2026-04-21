Niespełna miesiąc temu reprezentacja Polski stoczyła ostateczny bój o awans na Mistrzostwa świata 2026. Drużyna Jana Urbana miała przed sobą dwuetapowe baraże, których triumfator już w czerwcu miał zmierzyć się na mundialu w grupie z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

Los sprawił, że w półfinale na PGE Narodowym Polacy mierzyli się z Albanią. Do przerwy sytuacja nie wyglądała zbyt optymistycznie, "biało-czerwoni" musieli odrabiać straty. Ta sztuka ostatecznie się udała, trafienia Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego dały reprezentacji Polski awans do finału baraży.

Tam czekali już Szwedzi, którzy w swoim półfinale bez większych problemów wygrali 3:1 z Ukrainą. Prawdziwym katem naszych wschodnich sąsiadów okazał się Viktor Gyokeres. Snajper Arsenalu popisał się hat-trickiem. Losy awansu miały rozstrzygnąć się 31 marca w Solnej.

Szwedzi ukarani za zachowanie kibiców. FIFA wydała ostateczny werdykt

W opinii wielu kibiców Polacy w Szwecji zaprezentowali się znacznie lepiej niż w poprzednim starciu z Albanią. Przynajmniej w ofensywie, bo proste błędy w defensywie Szwedzi wykorzystywali bezlitośnie. Z tego powodu Polacy dwukrotnie musieli odrabiać straty. Remis 2:2 dały gole Nicoli Zalewskiego i Karola Świderskiego. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy - po serii błędów awans na Mundial 2026 Szwedom w 88. minucie dał Gyokeres.

Jeszcze przed meczem doszło do incydentu, który wywołał oburzenie nie tylko w polskich, ale również i szwedzkich mediach. Lokalni kibice, którzy zasiedli na Strawberry Arenie, wygwizdali hymn Polski. Takie zachowanie odnośnie "Mazurka Dąbrowskiego" nie przeszło bez echa również w strukturach FIFA.

Szwedzka federacja poinformowała we wtorek o oficjalnej karze, którą otrzymała od FIFA za zachowanie swoich kibiców. Nasi ostatni rywale będą musieli zapłacić kwotę 7500 franków szwajcarskich z powodu niewłaściwego zachowania podczas odgrywania hymnów państwowych.

- Ubolewamy nad tym, co się stało i podzielamy pogląd FIFA, że wygwizdanie hymnu narodowego naszych gości jest przejawem braku szacunku. Nie chcemy widzieć takiego zachowania ze strony naszej publiczności - powiedział sekretarz generalny szwedzkiej federacji Niclas Carlnén.

