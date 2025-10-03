Jan Urban, który objął stery w reprezentacji Polski po Michale Probierzu, tchnął w naszą kadrę nowego ducha. Już na starcie zażegnał wszelkie spory, doprowadzając do powrotu Roberta Lewandowskiego i powierzając na jego ręce opaskę kapitana, dzięki czemu oczyścił atmosferę. A za nią poszły dobre wyniki.

Debiut Jana Urbana przypadł na piekielnie trudny, wyjazdowy mecz z Holandią. Mimo skali wyzwania, "Biało-Czerwoni" wrócili z Rotterdamu nie na tarczy, a z tarczą i niezwykle cennym jednym punktem, wywalczonym po remisie 1:1. Później nasi piłkarze poszli za ciosem, ogrywając na własnym terenie 3:1 Finlandię.

Teraz przyszła jednak pora na kolejne zgrupowanie, w którym reprezentacja Polski musi udowodnić, że pod wodzą Jana Urbana wszystko zmierza w odpowiednim kierunku. Naszą kadrę czekają w najbliższych dniach dwa mecze. Najpierw towarzyska potyczka z Nową Zelandią (9.10, Chorzów), a następnie wyjazdowe spotkanie eliminacji do mistrzostw świata z Litwą (12.10, Kowno).

Reprezentacja Polski. Lista powołań Jana Urbana na Nową Zelandię i Litwę

Wiemy już, na jakich piłkarzy będzie w tych spotkaniach liczył Jan Urban. W piątek w samo południe opublikowana została lista powołanych na październikowe zgrupowanie. Nie zabrakło na niej nazwisk zawodników, którzy długo czekali na powrót do reprezentacji. I tu podkreślić trzeba powołania Kacpra Kozłowskiego i Michała Skórasia.

Kacper Kozłowski był po raz obecny w kadrze reprezentacji Polski we wrześniu 2023 roku. Rozegrany wówczas mecz z Wyspami Owczymi przesiedział jednak na ławce. I od tej pory występował jedynie w naszej młodzieżówce. Michał Skóraś czekał natomiast na ten moment od meczu z Francją, puentującego nasz udział w Euro 2024. Później nie otrzymywał już kolejnych szans od Michała Probierza.

W kontekście ogłoszonej listy powołanych możemy jednak mówić także o "wielkim nieobecnym". Wydawało się bowiem, że wobec świetnych występów w kadrze U-21 (3 gole i 1 asysta w 2 meczach) i przebojowych popisów w barwach Jagiellonii Białystok, szansę od Jana Urbana może dostać Oskar Pietuszewski. 17-latek będzie jednak musiał jeszcze na nią poczekać, ku niezadowoleniu sporej rzeszy fanów, którzy wyrażają swoje opinie w komentarzach zamieszczanych w mediach społecznościowych.

Na flance w najbliższych meczach zabraknie także rzecz jasna kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego, co stanowi sporą stratę dla reprezentacji Polski. I bez niego "Biało-Czerwoni" powinni jednak przywieźć z Kowna trzy punkty.

Pełna lista powołanych na październikowe zgrupowanie:

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)

Łukasz Skorupski (Bologna FC)

Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

Obrońcy:

Jan Bednarek (FC Porto)

Matty Cash (Aston Villa FC)

Tomasz Kędziora (PAOK FC)

Jakub Kiwior (FC Porto)

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli)

Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio)

Paweł Wszołek (Legia Warszawa)

Jan Ziółkowski (AS Roma)

Pomocnicy:

Przemysław Frankowski (Stade Rennais FC)

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln)

Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)

Jakub Piotrowski (Udinese Calcio)

Michał Skóraś (KAA Gent)

Bartosz Slisz (Atlanta United)

Sebastian Szymański (Fenerbahce SK)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy:

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC)

Karol Świderski (Panathinaikos AO)

