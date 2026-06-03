6:1 dla Polski i się zaczęło. Trzy triumfy w najlepszym momencie

Majowo-czerwcowe zgrupowanie miało być dla reprezentacji Polski ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami świata 2026 - porażka w barażach eliminacji strefy UEFA ze Szwecją sprawiła jednak, że dla "Biało-Czerwonych" stało się ono co najwyżej jedynie wczesnym przetarciem przed jesienną Ligą Narodów.

Podopieczni Jana Urbana 31 maja ulegli w pierwszym sparingu 0:2 ekipie Ukrainy, natomiast w tę środę będą mieli szansę na powrót na zwycięską ścieżkę poprzez kolejny mecz towarzyski - tym razem z Nigerią. Będzie to już 24. raz, kiedy afrykańska kadra sprawdzi formę naszych "Orłów".

Reprezentacja Polski zmierzyła się z ekipą z Afryki po raz pierwszy blisko 70 lat temu

Po raz pierwszy Polacy zmierzyli się z drużyną zza Morza Śródziemnego w roku 1960 - i stało się to od razu na ważnej imprezie, bo podczas igrzysk olimpijskich w Rzymie. Nasza drużyna narodowa pokonała wówczas wyraźnie Tunezję 6:1, a aż pięć bramek zdobył tu... jeden zawodnik, Ernest Pohl. Jednego gola dorzucił tu ponadto Stanisław Hachorek.

Kolejne okazje do spróbowania swych sił z afrykańską reprezentacją nadeszły już dwa lata potem, kiedy doszło do dwóch potyczek z Marokiem - najpierw Casablance (3:1 dla "Biało-Czerwonych"), a potem w Warszawie (1:1).

Był to pierwszy remis w tym zestawieniu, natomiast pierwszą porażkę z Afrykańczykami Polacy odnieśli zdecydowanie później - w 1980 roku, kiedy to znowu starli się z "Lwami Atlasu", które tym razem ograły ich 1:0 w Marrakeszu po golu Jamala Jebrane.

W ogólnym rozrachunku z 23 dotychczasowych meczów z rywalami afrykańskimi nasze "Orły" poniosły siedem porażek, przy czym szczególnie bolesna była ta z Egiptem z roku 1991 (0:4) - to najlepszy przykład w jakim punkcie znaleźliśmy się wówczas futbolowo. Nie za dobrze wyglądała też klęska 0:3 z Kamerunem z roku 2010 podczas kolejnego dołka formy reprezentacji.

Z drugiej zaś strony poza "inauguracyjną" konfrontacją z Tunezją z roku 1960 jeszcze dwa razy pokonywaliśmy oponentów przy różnicy pięciu trafień: Maroko w 1972 r. i Libię w 1979 (po 5:0). Poniżej wykaz wszystkich dotychczasowych oficjalnych zmagań między "Biało-Czerwonymi" a Afrykańczykami (kolejno rok, uczestnicy meczu, dokładny wynik, rodzaj rozstrzygnięcia z perspektywy Polski: W - wygrana, R - remis, P - porażka).

Polska kontra Afryka. Wykaz oficjalnych meczów "Biało-Czerwonych"

1960 Polska - Tunezja 6:1 W

1962 Maroko - Polska 1:3 W

1962 Polska - Maroko 1:1 R

1972 Polska - Ghana 4:0 W

1972 Polska - Maroko 5:0 W

1978 Polska - Tunezja 1:0 W

1979 Tunezja - Polska 0:2 W

1979 Algieria - Polska 0:1 W

1979 Polska - Libia 5:0 W

1980 Maroko - Polska 1:0 P

1980 Polska - Algieria 5:1 W

1982 Polska - Kamerun 0:0 R

1985 Tunezja - Polska 1:0 P

1986 Polska - Maroko 0:0 R

1991 Egipt - Polska 4:0 P

1991 Egipt - Polska 0:0 R

2001 Polska - Kamerun 0:0 R

2009 Republika Południowej Afryki - Polska 1:0 P

2010 Polska - Kamerun 0:3 P

2010 Polska - Wybrzeże Kości Słoniowej 3:1 W

2012 Polska - Republika Południowej Afryki 1:0 W

2018 Polska - Nigeria 0:1 P

2018 Polska - Senegal 1:2 P

Bilans całkowity: 23 mecze, 11 wygranych, 5 remisów, siedem porażek; bramki 38:18

Reprezentacja Polski zmierzy się z Nigerią po raz drugi w historii

Warto zwrócić tu uwagę na dwie rzeczy - najbardziej obfity w mecze z Afrykańczykami był rok 1979, kiedy to doszło do trzech spotkań, w których Polacy... zwyciężali trzy razy z rzędu.

Najdłuższy okres zaś bez zwycięstwa z opisywanymi wyżej rywalami przypadał na lata 1980 - 2010 - pomiędzy triumfem nad Algierią a wygraną z WKS minęły równo trzy dekady! Wieńczący serię sławetny mecz z Senegalem na MŚ to również oczywiście pamiętna przegrana "Biało-Czerwonych".

Jeśli mowa o Nigerii, to mierzyliśmy się z nią raz - w roku 2018 we Wrocławiu i wówczas "Super Orły" zatriumfowały skromnie, 1:0, po trafieniu Victora Mosesa z rzutu karnego. Miejmy nadzieję, że osiem lat później taka historia się nie powtórzy.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL





Austria - Tunezja. Skrót meczu.WIDEO Polsat Sport