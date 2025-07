25 lat temu otrzymał polskie obywatelstwo. Ta decyzja zmieniła losy polskiej piłki

Naturalizowani piłkarze w reprezentacjach na całym świecie to nic zaskakującego. W Polsce pierwszym obcokrajowcem, który zagrał w piłkarskich biało - czerwonych barwach był Jurij Bułanow i to jeszcze przed II wojną światową (1922 - 1935). Rosjanin rozegrał w reprezentacji 22 mecze i był nawet jej kapitanem. Tak naprawdę szlaki w najnowszej historii przetarł Emmanuel Olisadebe, a jego historia byłaby dobrym scenariuszem na film.

Trudne początki w Polsce

Nigeryjski napastnik przyjechał z Nigerii do Polski w październiku 1997 roku. Najpierw testowała go Wisła Kraków, a następnie Ruch Chorzów. Oba kluby nie zdecydowały się na parafowanie umowy z wówczas 19-latkiem, który szukał swojego miejsca w piłce. Ostatecznie trafił do Polonii Warszawa, a jego klubowym trenerem został Jerzy Engel. I to właśnie ta postać sprawiła w dużej mierze, że Olisadebe kilka lat później został Polakiem, którego pokochały miliony.

Nigeryjczyk zadebiutował w polskiej lidze pod koniec listopada 1997 roku. Początki miał jednak niełatwe zarówno sportowo, jak i pozasportowo. W pierwszym sezonie strzelił zaledwie jednego gola, a w drugim pokonał bramkarzy rywali czterokrotnie. Wystrzał formy przyszedł w sezonie 1999/2000, kiedy to był jednym z głównych architektów tego, że Polonia Warszawa sięgnęła po mistrzostwo Polski. Olisadebe zdobył 12 goli, a później zaczął myśleć o podboju świata.

Nigeryjczyk nie miał w Polsce jednak kolorowego życia. Musiał się mierzyć m.in. z atakami rasistowskimi. Najbardziej znany przypadek to ten, gdy 6 maja 2000 roku w Lubinie został obrzucony przez miejscowych fanów bananami. Miało to związek z pierwszymi informacjami na temat tego, że Nigeryjczyk miałby zostać Polakiem i grać w naszej reprezentacji.

Olisadebe 25 lat temu otrzymał polskie obywatelstwo

Engel zdobył z Olisadebe mistrzostwo Polski i został selekcjonerem reprezentacji. Tego szkoleniowca śmiało można nazwać "polskim ojcem" nigeryjskiego napastnika. Był on bowiem największym zwolennikiem tego, by go naturalizować. Chciał na nim opierać swój skład, który miał wywalczyć awans na mundial w Korei i Japonii w 2002 roku. Olisadebe nie spełniał jednak wielu warunków, aby otrzymać polski paszport. Nie porozumiewał się w języku polskim i nie mieszkał w naszym kraju przez minimum 5 lat. Mimo to ówczesny Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu obywatelstwo w trybie niemal błyskawicznym. Stało się to dokładnie 17 lipca 2000 roku.

- "Oli" był młodym piłkarzem, kiedy zdecydowałem się go wziąć do Polonii Warszawa. Poznawał wtedy życie, Europę, europejski futbol. Wszystkiego musieliśmy go nauczyć - jak się żyje, mieszka, trenuje, gra. W Polonii na początku wchodził na parę minut, potem na pół meczu, w końcu na cały mecz. To był długi czas zanim się stał tym Emmanuelem Olisadebe, którego pamiętamy z reprezentacji narodowej. Sam zdecydował, że chce być Polakiem. To była jego decyzja, nie nakłanialiśmy go do przyjęcia naszego obywatelstwa. Dobrze się stało - wspominał Engel w rozmowie z Interią.

Olisadebe do kadry wkomponował się zdecydowanie szybciej niż do Polonii Warszawa. W debiucie (16 sierpnia 2000 roku) przeciwko Rumunii w Bukareszcie zdobył gola na wagę remisu (1:1). Później rozpoczęły się eliminacje do mundialu, w których czarnoskóry reprezentant błyszczał. Strzelił osiem goli i wprowadził Polskę na piłkarskie mistrzostwa świata pierwszy raz od 16 lat. Tam biało - czerwoni nie odnieśli sukcesu, ale to właśnie Nigeryjczyk strzelił gola otwierającego wynik w meczu z USA (3:1).

Po nieudanym mundialu Engel został zwolniony z funkcji selekcjonera, ale piłkarz był powoływany do kadry przez Zbigniewa Bońka i Pawła Janasa. Nie potrafił jednak u tych trenerów rozwinąć skrzydeł. Swój ostatni występ z orzełkiem na piersi zaliczył 28 kwietnia 2004 w towarzyskim meczu z Irlandią rozegranym w Bydgoszczy. Łącznie rozegrał 25 oficjalnych spotkań, zdobywając w nich 11 goli. Piłkarz w wywiadach po karierze podkreślał, że nigdy nie żałował tego iż przyjął polskie obywatelstwo. - Wierzę, że to Bóg zdecydował, bym występował w polskiej kadrze. Niewielu zawodników zostało zaproszonych do gry w europejskiej reprezentacji. Jestem bardzo dumny, że podjąłem taką decyzję - mówił kilka lat temu na łamach "Przeglądu Sportowego".

Życie po Polsce

Olisadebe grał w Polonii Warszawa do grudnia 2000 roku. Później wyjechał do Grecji i stał się czołowym piłkarzem Panathinaikosu Ateny. W stolicy Grecji rozegrał 74 spotkania i strzelił 24 gole. Później jego kariera wyraźnie zahamowała. Grał w Portsmouth, Skodzie Ksanti, APOP Kiyras, Henan Jianye, Wyzas FC i PAE Weia. W wieku 35 lat zdecydował się zakończyć karierę, a obecnie mieszka w Nigerii i zajmuje się tam nieruchomościami. - Postawiłem pięć mieszkań i teraz czerpię z nich profity. Szóste mam już w trakcie budowy, choć pandemia zwolniła tę inwestycję. Generalnie biorę teraz życie powoli - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty w listopadzie 2020 r.

Kariera Olisadebe po grze w reprezentacji Polski nie była dla niego już zbytnio udana. Piłkarz jednak w naszym kraju czasami bywał ze względów rodzinnych. 16 czerwca 2001 roku poślubił Polkę - Beatę Smolińską. Po 16 latach małżeństwo jednak się rozpadło. - Beata wolała żyć w Polsce, a ja chciałem wrócić do Nigerii. Ale dalej pozostajemy przyjaciółmi, rozmawiamy przez telefon. Formalnie rozwiedliśmy się w 2017 roku. Nie towarzyszyły temu żadne wojny - mówił w kwietniu 2020 roku.

Olisadebe dał nadzieję innym

Śmiało można powiedzieć, że Olisadebe przetarł szlaki dla kolejnych piłkarzy, którzy wyróżniali się w Polsce na tyle, aby zagrać w reprezentacji naszego kraju. Drugim głośnym przykładem był Roger Guerreiro, który wyróżniał się w Legii Warszawa, ale nie był zbyt dobry, by grać w reprezentacji Brazylii.

Później mieliśmy prawdziwy zaciąg piłkarzy z obcym paszportem. W biało - czerwonych barwach wystąpili Ludovic Obraniak, Sebastian Boenisch, Eugen Polanski, Damien Perquis, Thiago Cionek, Matty Cash czy Taras Romanczuk. Olisadebe może nie zagrał najwięcej meczów dla reprezentacji Polski, ale zrobił dla niej zdecydowanie najwięcej spośród wyżej wymienionych graczy.

Emmanuel Olisadebe, Jerzy Engel, 2002 rok Mikulski AKPA

Emmanuel Olisadebe, 2001 rok AKPA

Emmanuel Olisadebe AFP

