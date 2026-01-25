2 koszmary w 4 dni. Filar Urbana wyleciał z boiska. Katastrofa [WIDEO]
Koszmarne 4 dni ma za sobą wracający do gry po kontuzji Łukasz Skorupski. Polak najpierw zawinił w meczu Ligi Europy z Celtikiem (2:2), wręczając rywalom jedną z bramek niemal w prezencie, a teraz w niedzielnej potyczce z Genoą w rozgrywkach w Serie A wyleciał z boiska. Doprowadziła do tego jego nieudana interwencja na przedpolu, po której sfaulował pędzącego w stronę pustej bramki rywala.
Powiedzieć, że ostatnie dni lub nawet tygodnie, nie są udane dla Łukasza Skorupskiego, to jak nie powiedzieć nic. Od listopada do stycznia polski bramkarz leczył kontuzję uda, której nabawił się w ligowym meczu z SSC Napoli. A gdy już wrócił do bramki Bolonii... przeżywa piłkarski koszmar.
Jego pierwszy akt oglądaliśmy w czwartkowym meczu Ligi Europy z Celtikiem. Już w szóstej minucie fani włoskiej drużyny mogli łapać się za głowę, gdy Polak w pozoru niegroźnej sytuacji zagrał piłkę pod nogi rywala.
Daizen Maeda nie mógł się tego spodziewać, ale zachował zimną krew i podał do Reo Hatate, który wpakował piłkę do pustej bramki. Później Łukasz Skorupski skapitulował jeszcze raz, a mecz zakończył się ostatecznie remisem 2:2.
W niedzielę Bolonia miała okazję na zwycięstwo. Wszak prowadziła już w ligowej z Genoą 2:0. A wówczas na pierwszym planie niestety znalazł się Polak. Niestety, bo nie mówimy o jego bohaterskich interwencjach, a wybryku, przez który osłabił swoją drużynę.
Łukasz Skorupski wyleciał z boiska. Koszmarny czas polskiego bramkarza
Była 56. minuta, a Bolonia prowadziła już 2:0. Gospodarze ruszyli wtedy z kolejnym atakiem, szukając bramki kontaktowej. Wtedy do akcji ruszył Łukasz Skorupski.
Nasz reprezentant przewidział intencje rywali i odważnie ruszając poza własne pole karne, przeciął długie zagranie, przyjmując piłkę na klatkę piersiową. Niestety, na tym kończy się to, co dobre w jego wykonaniu.
Piłka bowiem odskoczyła mu na dobre kilka metrów. 34-latek próbował ją jeszcze rozpaczliwie wybić, lecz fatalnie skiksował, ledwo trącając futbolówkę stopą. A wtedy dopadli do niego rywale, węsząc okazję na łatwą bramkę.
Bohaterem chciał zostać Vitinha, który ruszył z impetem w stronę "szesnastki". Przeszkodził mu w tym jednak Łukasz Skorupski... wycinając go równo z murawą. Efekt? Błyskawiczna czerwona kartka.
Całą sytuację wziął jeszcze pod lupę VAR. Ale pierwotny werdykt nie został już odwołany.
Grająca w osłabieniu Bolonia już po pięciu minutach straciła pierwszą bramkę. Kolejny gol dla gospodarzy padł w 78. minucie, a trzy punkty zapewnił Genoi Junior Messias, trafiając do siatki w 91. minucie.
Występy Łukasza Skorupskiego śledzi zapewne bacznie sztab Jana Urbana. Kto wie, jak słono mogą kosztować go dwie koszmarne wpadki w kontekście zbliżających się baraży, a następnie potencjalnego wyjazdu na tegoroczne mistrzostwa świata. A to właśnie on był filarem w bramce biało-czerwonych jeszcze przed wspomnianą kontuzją.