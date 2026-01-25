2 koszmary w 4 dni. Filar Urbana wyleciał z boiska. Katastrofa [WIDEO]

Powiedzieć, że ostatnie dni lub nawet tygodnie, nie są udane dla Łukasza Skorupskiego, to jak nie powiedzieć nic. Od listopada do stycznia polski bramkarz leczył kontuzję uda, której nabawił się w ligowym meczu z SSC Napoli. A gdy już wrócił do bramki Bolonii... przeżywa piłkarski koszmar.

Jego pierwszy akt oglądaliśmy w czwartkowym meczu Ligi Europy z Celtikiem. Już w szóstej minucie fani włoskiej drużyny mogli łapać się za głowę, gdy Polak w pozoru niegroźnej sytuacji zagrał piłkę pod nogi rywala.

Daizen Maeda nie mógł się tego spodziewać, ale zachował zimną krew i podał do Reo Hatate, który wpakował piłkę do pustej bramki. Później Łukasz Skorupski skapitulował jeszcze raz, a mecz zakończył się ostatecznie remisem 2:2.

W niedzielę Bolonia miała okazję na zwycięstwo. Wszak prowadziła już w ligowej z Genoą 2:0. A wówczas na pierwszym planie niestety znalazł się Polak. Niestety, bo nie mówimy o jego bohaterskich interwencjach, a wybryku, przez który osłabił swoją drużynę.

Łukasz Skorupski wyleciał z boiska. Koszmarny czas polskiego bramkarza

Była 56. minuta, a Bolonia prowadziła już 2:0. Gospodarze ruszyli wtedy z kolejnym atakiem, szukając bramki kontaktowej. Wtedy do akcji ruszył Łukasz Skorupski.

Nasz reprezentant przewidział intencje rywali i odważnie ruszając poza własne pole karne, przeciął długie zagranie, przyjmując piłkę na klatkę piersiową. Niestety, na tym kończy się to, co dobre w jego wykonaniu.

Piłka bowiem odskoczyła mu na dobre kilka metrów. 34-latek próbował ją jeszcze rozpaczliwie wybić, lecz fatalnie skiksował, ledwo trącając futbolówkę stopą. A wtedy dopadli do niego rywale, węsząc okazję na łatwą bramkę.

Bohaterem chciał zostać Vitinha, który ruszył z impetem w stronę "szesnastki". Przeszkodził mu w tym jednak Łukasz Skorupski... wycinając go równo z murawą. Efekt? Błyskawiczna czerwona kartka.

Całą sytuację wziął jeszcze pod lupę VAR. Ale pierwotny werdykt nie został już odwołany.

Rozwiń

Grająca w osłabieniu Bolonia już po pięciu minutach straciła pierwszą bramkę. Kolejny gol dla gospodarzy padł w 78. minucie, a trzy punkty zapewnił Genoi Junior Messias, trafiając do siatki w 91. minucie.

Występy Łukasza Skorupskiego śledzi zapewne bacznie sztab Jana Urbana. Kto wie, jak słono mogą kosztować go dwie koszmarne wpadki w kontekście zbliżających się baraży, a następnie potencjalnego wyjazdu na tegoroczne mistrzostwa świata. A to właśnie on był filarem w bramce biało-czerwonych jeszcze przed wspomnianą kontuzją.

Jan Urban Beata Zawadzka East News

Łukasz Skorupski Marcin Golba AFP

Bologna FC - AC Parma. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport