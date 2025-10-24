18-letni Polak zachwyca Niemcy. Trener mówi wprost, szykuje się wielki debiut
Liga Konferencji stała się dla Polaków ulubionymi europejskimi rozgrywkami. To zasługa przede wszystkim dobrych wyników przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy. Ale w innych drużynach również nie brakuje naszych rodaków. Coraz śmielej radzi sobie między innymi zaledwie osiemnastoletni Kacper Potulski. Defensor zaliczył kolejne dobre spotkanie i tym razem otrzymał od szkoleniowca aż dziewięćdziesiąt minut. Nagroda może przyjść niebawem i będzie nią debiut w seniorskiej Bundeslidze.
Nazwisko Kacpra Potulskiego znaczy coraz więcej w polskiej piłce. Nastoletni zawodnik na niemieckiej ziemi poczyna sobie na tyle dobrze, że rywalizuje już nie tylko z młodzieżowcami. Przełomowy może okazać się obecnie trwający sezon. Co prawda defensor wciąż nie pojawił się choćby na minutę w Bundeslidze, lecz za to zbiera cenne doświadczenie w europejskich pucharach. Za nim dwa solidne spotkania w barwach FSV Mainz. I oba jego zespół wygrał bez straty choćby jednej bramki.
Dobre wrażenie wychowanek Legii zrobił zwłaszcza w czwartkowy wieczór, gdy ekipa zza naszej zachodniej granicy rozprawiła się z bośniackim Zrinjski. O Polaku dość niespodziewanie zrobiło się głośno w niemieckiej prasie. Artykuł na jego temat napisał słynny Bild, o czym poinformował Tomasz Urban z Eleven Sports. "Ten 18-latek sprawia, że gwiazdy drżą" - obwieścił gigant medialny. "Kacper Potulski znowu chwalony za występ w barwach Mainz w Lidze Konferencji. Tym razem rozegrał pełne 90 minut i dostał od "Kickera" notę 3,5" - dodał natomiast polski dziennikarz.
Kacper Potulski może zadebiutować w Bundeslidze. I to w tym tygodniu
A to jeszcze nie koniec. Całkiem możliwy jest upragniony debiut defensora w najwyższej klasie rozgrywkowej. Optymistyczny scenariusz zakłada, iż wielki moment nadejdzie w tym tygodniu. Nie ukrywa tego trener Bo Henriksen.
Potulski był dziś naprawdę dobry, zarówno z futbolówką, jak i bez niej. Zagrał piłkę, która nie była dobra, ale to była jedyna sytuacja w całym meczu. Zagrał znakomicie. Ma 18 lat – jego czas w Bundeslidze nadejdzie, wiemy o tym. Może w niedzielę przeciwko Stuttgartowi, zobaczymy
Z takich wieści powinien cieszyć się też Jan Urban. Na razie spory pożytek z Kacpra Potulskiego ma Jerzy Brzęczek. Obrońca zadebiutował już w kadrze U-21. W spotkaniu z Macedonią Północną przebywał na boisku przez dwadzieścia minut.