18-letni Polak zachwyca Niemcy. Trener mówi wprost, szykuje się wielki debiut

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Liga Konferencji stała się dla Polaków ulubionymi europejskimi rozgrywkami. To zasługa przede wszystkim dobrych wyników przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy. Ale w innych drużynach również nie brakuje naszych rodaków. Coraz śmielej radzi sobie między innymi zaledwie osiemnastoletni Kacper Potulski. Defensor zaliczył kolejne dobre spotkanie i tym razem otrzymał od szkoleniowca aż dziewięćdziesiąt minut. Nagroda może przyjść niebawem i będzie nią debiut w seniorskiej Bundeslidze.

Kacper Potulski
Kacper Potulski

Nazwisko Kacpra Potulskiego znaczy coraz więcej w polskiej piłce. Nastoletni zawodnik na niemieckiej ziemi poczyna sobie na tyle dobrze, że rywalizuje już nie tylko z młodzieżowcami. Przełomowy może okazać się obecnie trwający sezon. Co prawda defensor wciąż nie pojawił się choćby na minutę w Bundeslidze, lecz za to zbiera cenne doświadczenie w europejskich pucharach. Za nim dwa solidne spotkania w barwach FSV Mainz. I oba jego zespół wygrał bez straty choćby jednej bramki.

Dobre wrażenie wychowanek Legii zrobił zwłaszcza w czwartkowy wieczór, gdy ekipa zza naszej zachodniej granicy rozprawiła się z bośniackim Zrinjski. O Polaku dość niespodziewanie zrobiło się głośno w niemieckiej prasie. Artykuł na jego temat napisał słynny Bild, o czym poinformował Tomasz Urban z Eleven Sports. "Ten 18-latek sprawia, że gwiazdy drżą" - obwieścił gigant medialny. "Kacper Potulski znowu chwalony za występ w barwach Mainz w Lidze Konferencji. Tym razem rozegrał pełne 90 minut i dostał od "Kickera" notę 3,5" - dodał natomiast polski dziennikarz.

Kacper Potulski może zadebiutować w Bundeslidze. I to w tym tygodniu

A to jeszcze nie koniec. Całkiem możliwy jest upragniony debiut defensora w najwyższej klasie rozgrywkowej. Optymistyczny scenariusz zakłada, iż wielki moment nadejdzie w tym tygodniu. Nie ukrywa tego trener Bo Henriksen.

Potulski był dziś naprawdę dobry, zarówno z futbolówką, jak i bez niej. Zagrał piłkę, która nie była dobra, ale to była jedyna sytuacja w całym meczu. Zagrał znakomicie. Ma 18 lat – jego czas w Bundeslidze nadejdzie, wiemy o tym. Może w niedzielę przeciwko Stuttgartowi, zobaczymy
przyznał, optymistycznie nastawiony co do przyszłości nastolatka (cytat za: "ligainsider.de").

Z takich wieści powinien cieszyć się też Jan Urban. Na razie spory pożytek z Kacpra Potulskiego ma Jerzy Brzęczek. Obrońca zadebiutował już w kadrze U-21. W spotkaniu z Macedonią Północną przebywał na boisku przez dwadzieścia minut.

Adrian Siemieniec: To oznaka postępu, zarówno naszego, jak i całej polskiej piłkiPolsat Sport

Kacper Potulski
Kacper Potulski
Kacper Potulski
Kacper Potulski
Kacper Potulski
Kacper Potulski

