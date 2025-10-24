18-letni Polak zachwyca Niemcy. Trener mówi wprost, szykuje się wielki debiut

Nazwisko Kacpra Potulskiego znaczy coraz więcej w polskiej piłce. Nastoletni zawodnik na niemieckiej ziemi poczyna sobie na tyle dobrze, że rywalizuje już nie tylko z młodzieżowcami. Przełomowy może okazać się obecnie trwający sezon. Co prawda defensor wciąż nie pojawił się choćby na minutę w Bundeslidze, lecz za to zbiera cenne doświadczenie w europejskich pucharach. Za nim dwa solidne spotkania w barwach FSV Mainz. I oba jego zespół wygrał bez straty choćby jednej bramki.

Dobre wrażenie wychowanek Legii zrobił zwłaszcza w czwartkowy wieczór, gdy ekipa zza naszej zachodniej granicy rozprawiła się z bośniackim Zrinjski. O Polaku dość niespodziewanie zrobiło się głośno w niemieckiej prasie. Artykuł na jego temat napisał słynny Bild, o czym poinformował Tomasz Urban z Eleven Sports. "Ten 18-latek sprawia, że gwiazdy drżą" - obwieścił gigant medialny. "Kacper Potulski znowu chwalony za występ w barwach Mainz w Lidze Konferencji. Tym razem rozegrał pełne 90 minut i dostał od "Kickera" notę 3,5" - dodał natomiast polski dziennikarz.

Kacper Potulski może zadebiutować w Bundeslidze. I to w tym tygodniu

A to jeszcze nie koniec. Całkiem możliwy jest upragniony debiut defensora w najwyższej klasie rozgrywkowej. Optymistyczny scenariusz zakłada, iż wielki moment nadejdzie w tym tygodniu. Nie ukrywa tego trener Bo Henriksen.

Potulski był dziś naprawdę dobry, zarówno z futbolówką, jak i bez niej. Zagrał piłkę, która nie była dobra, ale to była jedyna sytuacja w całym meczu. Zagrał znakomicie. Ma 18 lat – jego czas w Bundeslidze nadejdzie, wiemy o tym. Może w niedzielę przeciwko Stuttgartowi, zobaczymy

Z takich wieści powinien cieszyć się też Jan Urban. Na razie spory pożytek z Kacpra Potulskiego ma Jerzy Brzęczek. Obrońca zadebiutował już w kadrze U-21. W spotkaniu z Macedonią Północną przebywał na boisku przez dwadzieścia minut.

