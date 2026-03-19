18-letni Polak robi furorę w Niemczech, trener już zabrał głos. Tak go nazwał

Całkiem nieźle w tym sezonie radzi sobie 1. FSV Mainz 05. Ekipa prowadzona przez Ursa Fischera zajmuję 13. miejsce w tabeli Bundesligi i jest na najlepszej drodze, by zapewnić sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. Do tego zespół walczy o ćwierćfinał Ligi Konferencji.

Swój wkład w takie wyniki drużyny ma również 18-letni Polak, Kacper Potulski. Defensor na początku sezonu nie dostawał szans w pierwszej drużynie i zaliczył sześć występów w rezerwach. Z czasem jednak szkoleniowiec dawał mu coraz więcej szans. Co więcej, ten nie zawodził i sprawiał wrażenie niezwykle obytego na boisku.

Zazwyczaj był chwalony przez tamtejsze media, a nawet pojawiały się informacje o zainteresowaniu większych klubów, w tym m.in. Borussii Dortmund. Pojawiają się nawet wieści, że ten pojawi się w gronie piłkarzy powołanych na marcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.

Cała lista pojawi się jednak w piątek o godz. 16:00. O grze Potulskiego wypowiedział się m.in. wspomniany Urs Fischer, trener Mainz.

Niemiec jasno o Polaku. "Nie wygląda na 18-latka"

Ten zdradził, że jego zdaniem młodzieżowy reprezentant Polski na boisku sprawia wrażenie znacznie bardziej doświadczonego zawodnika, niż wskazuje na to wiek. Do tego dodaje, że mimo to ma nad czym pracować, ponieważ jego sufit jest znacznie wyżej, niż właśnie w Mainz.

- Potulski nie wygląda na boisku na 18-latka, tylko na kogoś doświadczonego. Zachowuje spokój, gdy wokół robi się nerwowo. Ma wiele zalet, ale wciąż musi pracować nad kilkoma rzeczami, bo jest daleko od miejsca, w którym potencjalnie może się znaleźć - powiedział cytowany przez Marcina Borzęckiego.

Po spotkaniu z Sigmą Ołomuniec przed przerwą reprezentacyjną Mainz rozegra jeszcze jeden mecz. W niedzielę na własnym stadionie podejmie Eintracht Frankfurt. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 15:30.

