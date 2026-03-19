18-letni Polak robi furorę w Niemczech, trener już zabrał głos. Tak go nazwał

Paweł Nowak

Po niemrawym początku sezonu 2025/2026 Kacper Potulski stał się jednym z ważniejszych piłkarzy Mainz. Dostaje on regularnie szansę na grę i notuje naprawdę niezłe występy. O jego formie wypowiedział się sam szkoleniowiec zespołu, Urs Fischer. Zaznaczył on, że mimo młodego wieku defensora gra naprawdę dobrze.

Całkiem nieźle w tym sezonie radzi sobie 1. FSV Mainz 05. Ekipa prowadzona przez Ursa Fischera zajmuję 13. miejsce w tabeli Bundesligi i jest na najlepszej drodze, by zapewnić sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech. Do tego zespół walczy o ćwierćfinał Ligi Konferencji.

Swój wkład w takie wyniki drużyny ma również 18-letni Polak, Kacper Potulski. Defensor na początku sezonu nie dostawał szans w pierwszej drużynie i zaliczył sześć występów w rezerwach. Z czasem jednak szkoleniowiec dawał mu coraz więcej szans. Co więcej, ten nie zawodził i sprawiał wrażenie niezwykle obytego na boisku.

Oskar Pietuszewski w wielkim stylu wszedł do zespołu FC Porto
17-letni polski piłkarz robi furorę w Europie. Kapitalna przesłanka ws. brylantu

    Zazwyczaj był chwalony przez tamtejsze media, a nawet pojawiały się informacje o zainteresowaniu większych klubów, w tym m.in. Borussii Dortmund. Pojawiają się nawet wieści, że ten pojawi się w gronie piłkarzy powołanych na marcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.

    Cała lista pojawi się jednak w piątek o godz. 16:00. O grze Potulskiego wypowiedział się m.in. wspomniany Urs Fischer, trener Mainz.

    Niemiec jasno o Polaku. "Nie wygląda na 18-latka"

    Ten zdradził, że jego zdaniem młodzieżowy reprezentant Polski na boisku sprawia wrażenie znacznie bardziej doświadczonego zawodnika, niż wskazuje na to wiek. Do tego dodaje, że mimo to ma nad czym pracować, ponieważ jego sufit jest znacznie wyżej, niż właśnie w Mainz.

    - Potulski nie wygląda na boisku na 18-latka, tylko na kogoś doświadczonego. Zachowuje spokój, gdy wokół robi się nerwowo. Ma wiele zalet, ale wciąż musi pracować nad kilkoma rzeczami, bo jest daleko od miejsca, w którym potencjalnie może się znaleźć - powiedział cytowany przez Marcina Borzęckiego.

    Lech i Raków mogą przebić 10 mln euro. Prawda o tych pieniądzach nie jest przyjemna

      Po spotkaniu z Sigmą Ołomuniec przed przerwą reprezentacyjną Mainz rozegra jeszcze jeden mecz. W niedzielę na własnym stadionie podejmie Eintracht Frankfurt. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 15:30.

      Czy Wojciech Szczęsny zagra jeszcze w drużynie narodowej obok Roberta Lewandowskiego?
      To wisiało w powietrzu. Szczęsny na ratunek kadrze. "Na pewno warto spróbować"

      Hansi Flick nie krył zadowolenia po wygranej z Newcastle. "Cieszę się, że Lewy dzisiaj wrócił". WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

