Szwecja - Polska w finale baraży o MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 31 marca 2026 godz. 07:00
Reprezentacja Polski stanie przed ogromną szansą awansu na mundial. We wtorek 31 marca w Sztokholmie zmierzy się ze Szwecją w finale baraży do MŚ 2026. Stawką spotkania jest miejsce w turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Biało-Czerwoni awansowali do decydującego meczu po zwycięstwie 2:1 nad Albanią, a bohaterami byli m.in. Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Szwedzi z kolei pokonali Ukrainę 3:1 i imponują formą ofensywną. Choć historia bezpośrednich starć przemawia za gospodarzami, Polacy już raz w finale baraży pokonali Szwecję i liczą na powtórkę. O wszystkim może zdecydować dyspozycja dnia i skuteczność liderów obu drużyn. Zapraszamy na relację na żywo.