Polska U20 - Niemcy U20 w Elite League. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 31 marca 2026 godz. 16:45
We wtorek 31 marca reprezentacja Polski U20 zmierzy się z Niemcami U20 w ramach Elite League. Spotkanie odbędzie się o godz. 16:45 na Arenie Lublin. Biało-Czerwoni przystąpią do meczu po zwycięstwie nad Rumunią, prezentując solidną defensywę i skuteczność przy stałych fragmentach gry. Niemcy, którzy uchodzą za faworyta, imponują organizacją oraz stylem opartym na posiadaniu piłki i wysokim pressingu. Historia bezpośrednich starć przemawia za gośćmi - wygrali dwa z trzech ostatnich pojedynków. Spotkanie zapowiada się jednak wyrównanie, a młodzieżowe rozgrywki często przynoszą niespodzianki. Zapraszamy na relację na żywo.