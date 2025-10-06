Polska - Nowa Zelandia w meczu towarzyskim. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 09 października 2025 godz. 20:45W siódmej kolejce eliminacji do mistrzostw świata reprezentacja Polski pauzuje, jednak selekcjoner Jan Urban chce wykorzystać ten czas na sprawdzenie piłkarzy w warunkach meczowych. „Biało-Czerwoni” w spotkaniu towarzyskim zagrają z dość egzotycznym rywalem, jakim jest Nowa Zelandia. Drużyna z Oceanii jako druga zapewniła sobie awans na mistrzostwa świata w 2026 roku, po pokonaniu w finale Nowej Kaledonii. Zapraszamy na relację na żywo.