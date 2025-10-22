Polska - Holandia w meczu towarzyskim kobiet. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 24 października 2025 godz. 18:00W piątek, 24 października o godzinie 18:00 na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w Gdańsku zmierzą się reprezentacje kobiet Polski i Holandii w meczu towarzyskim. Polki wracają przed własną publiczność po udanych występach, a spotkanie z mocną Holandią to doskonała okazja do sprawdzenia się na tle wysokiej klasy rywala. Warto zwrócić uwagę nie tylko na grę obu zespołów, lecz także na doping kibiców - organizatorzy liczą na rekordową frekwencję. Czy Polki wykorzystają przewagę własnego boiska i odniosą zwycięstwo nad rywalkami z Holandii? Zapraszamy na relację na żywo.