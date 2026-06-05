Polska - Francja w kwalifikacjach do MŚ 2027 kobiet. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 05 czerwca 2026 godz. 18:00
5 czerwca reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Francją w kolejnym meczu eliminacji mistrzostw świata 2027. Biało-Czerwone staną przed niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ Francuzki należą do europejskiej czołówki i wygrały marcowe starcie obu drużyn 4:1. Zespół Niny Patalon będzie jednak chciał wykorzystać atut własnego boiska w Gdańsku oraz skuteczność liderki ataku Ewy Pajor. Dla Polek to ważny mecz w kontekście walki o jak najwyższe miejsce w grupie i zachowanie szans na dalszą rywalizację o mundial. Zapraszamy na relację na żywo.