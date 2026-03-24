Oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski przed meczem z Albanią. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 25 marca 2026 godz. 15:30
Oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski przed barażowym meczem z Albanią odbędzie się 25 marca o godz. 15:30 na PGE Narodowym. Wydarzenie wpisuje się w kluczowy etap zgrupowania przed półfinałem walki o awans na mundial, a trener podkreśla, że to „mecz o wszystko". Podczas konferencji spodziewane są informacje o stanie drużyny, przewidywanym składzie oraz taktyce na wymagającego rywala. Spotkanie będzie także okazją do poznania nastrojów w kadrze tuż przed jednym z najważniejszych meczów ostatnich lat. Zapraszamy na relację na żywo.