Malta - Polska w eliminacjach do MŚ 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 17 listopada 2025 godz. 20:45Reprezentacja Polski na zakończenie eliminacji do MŚ 2026 zmierzy się na wyjedźcie z Maltą. "Biało-Czerwoni" są już pewni udziału w barażach do przyszłorocznego mundialu. W piątek, po bardzo dobrym meczu, zremisowali 1-1 z Holandią. Tym samym reprezentacja pod wodzą Jana Urbana pozostaje niepokonana. W ostatnim starciu Polacy pokonali Maltę 2-0. "Biało-Czerwoni" są zdecydowanym faworytem tej potyczki i każdy inny wynik niż pewne zwycięstwo będzie zaskoczeniem. Zapraszamy na relację na żywo.