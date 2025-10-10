Konferencja reprezentacji Polski przed meczem eliminacji MŚ 2026 z Litwą. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 11 października 2025 godz. 18:15Zapraszamy na konferencję prasową Reprezentacji Polski przed meczem eliminacji MŚ z Litwą. Wydarzenie odbędzie się 11 października 2025 r. i będzie okazją do rozmowy z selekcjonerem Janem Urbanem oraz wybranymi zawodnikami o przygotowaniach kadry i planach na spotkanie rozgrywane w Kownie. "Biało-Czerwoni" w czwartek, po przeciętnym spotkaniu, pokonali w starciu towarzyskim Nową Zelandię 1-0. W niedzielny wieczór zmierzą się z Litwą w meczu o punkty eliminacji MŚ 2026. Ewentualne potknięcie może oznaczać, że Polacy nie awansują nawet do baraży. Zapraszamy na relację na żywo.