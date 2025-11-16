Konferencja prasowa Jana Urbana i Jakuba Kiwiora przed meczem z Maltą. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 16 listopada 2025 godz. 16:45Po remisie z Holandią, reprezentację Polski czeka ostatnie spotkanie w eliminacjach do mistrzostw świata. „Biało-Czerwoni” zmierzą się na wyjeździe z Maltą. Polacy mają już czysto teoretyczne szanse na zajęcie pierwszego miejsca w grupie, ale dopóki piłka w grze, z pewnością trzeba walczyć o jak najlepszy wynik. Przed tym pojedynkiem odbędzie się konferencja prasowa, w której udział wezmą Jan Urban i Jakub Kiwior. Zapraszamy na relację na żywo.