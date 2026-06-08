Holandia - Polska w eliminacjach do MŚ 2027. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 09 czerwca 2026 godz. 21:00
Reprezentacja Polski kobiet zakończy fazę grupową eliminacji mistrzostw świata 2027 wyjazdowym meczem z Holandią. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca w Almelo i będzie dla Biało-Czerwonych okazją do sprawdzenia się na tle jednej z najsilniejszych drużyn Europy. W pierwszym starciu obu zespołów Polki zremisowały 2:2, pokazując charakter i skuteczność. Liderką kadry pozostaje Ewa Pajor, która będzie największym zagrożeniem dla defensywy Oranje. Faworytkami pozostają gospodynie, jednak zespół Niny Patalon już udowodnił, że potrafi nawiązać z nimi wyrównaną walkę. Zapraszamy na relację na żywo.